Спасение для суставов: простые советы, которые работают
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Хруст в суставах — явление, с которым сталкивается практически каждый. Но всегда ли оно безопасно, или это сигнал тревоги?
Фото: flickr.com by PTPioneer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Фитнес
Что такое сустав и почему он хрустит
Суставы — это соединения костей, которые обеспечивают движение и гибкость нашего тела. Они бывают:
- Неподвижные — как сочленения костей черепа.
- Полуподвижные — соединяют, например, позвонки и лобковые кости.
- Подвижные — самые многочисленные, позволяющие нам выполнять множество движений.
Хруст, или крепитация, — это специфический звук, возникающий при движении суставов. Иногда он совершенно безопасен, но в некоторых случаях может указывать на проблемы.
Когда хруст безопасен
Если хруст в суставах не сопровождается неприятными симптомами, такими как:
- боль
- скованность
- отек
- ощущение заклинивания
то причин для беспокойства, скорее всего, нет.
Возможные безопасные причины:
- изменение давления внутри суставной полости
- схлопывание пузырьков газа в суставной жидкости
Если исключены заболевания, то это может быть естественный результат изменений в околосуставных тканях.
Когда стоит обратиться к врачу
Если хруст сопровождается дополнительными симптомами, это может быть признаком серьезного заболевания. Немедленно обратитесь к специалисту, если наблюдаете:
- боль
- деформацию сустава
- покраснение
- онемение
- отек
- ограничение подвижности
- повышение температуры (локально или общая)
Артроз: главный враг суставов
Артроз — это заболевание суставов, вызванное ранним износом хрящевой ткани. Чаще всего страдают коленные и тазобедренные суставы.
Как проявляется артроз
Основной симптом — боль, которая усиливается при нагрузке. Например, при вставании с кровати или кресла. Часто суставы могут становиться отечными.
Почему возникает артроз
- Наследственность. Генетика определяет предрасположенность к поражению определенных суставов.
- Пол. Женщины страдают артрозом чаще мужчин.
- Ожирение. Лишний вес увеличивает нагрузку на суставы.
- Образ жизни. Работа, связанная с постоянной нагрузкой на ноги, повышает риск.
ЛФК для суставов: упражнения
Для коленных суставов
- Приседания с опорой. Держитесь за спинку стула, приседая до угла 90 градусов в коленях.
- Скольжение пяткой по полу. Сидя на коврике, сгибайте ногу, скользя пяткой к тазу.
- "Велосипед". Лежа на спине, имитируйте езду на велосипеде, следя за тем, чтобы поясница оставалась прижата к полу.
- Растяжка передней поверхности бедра. Лежа на животе, потяните стопу к ягодицам, растягивая мышцы бедра.
Для плечевых суставов
- Разведение рук. Поднимайте руки в стороны параллельно полу, оставляя локти слегка согнутыми.
- Вращение плеч. Выполняйте круговые движения руками наружу и внутрь.
- Поднимание плеч. На вдохе тяните плечи к ушам, на выдохе опускайте как можно ниже.
Для локтевых суставов
- Сгибание локтей. Держите в руках гантели или утяжелители, сгибайте и разгибайте руки до угла 90 градусов.
Важно выполнять упражнения медленно и аккуратно, чтобы избежать травм.
Уточнения
Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.
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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности