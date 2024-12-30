Спасение для суставов: простые советы, которые работают

3:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хруст в суставах — явление, с которым сталкивается практически каждый. Но всегда ли оно безопасно, или это сигнал тревоги?

Фото: flickr.com by PTPioneer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Фитнес

Что такое сустав и почему он хрустит

Суставы — это соединения костей, которые обеспечивают движение и гибкость нашего тела. Они бывают:

Неподвижные — как сочленения костей черепа. Полуподвижные — соединяют, например, позвонки и лобковые кости. Подвижные — самые многочисленные, позволяющие нам выполнять множество движений.

Хруст, или крепитация, — это специфический звук, возникающий при движении суставов. Иногда он совершенно безопасен, но в некоторых случаях может указывать на проблемы.

Когда хруст безопасен

Если хруст в суставах не сопровождается неприятными симптомами, такими как:

боль

скованность

отек

ощущение заклинивания

то причин для беспокойства, скорее всего, нет.

Возможные безопасные причины:

изменение давления внутри суставной полости

схлопывание пузырьков газа в суставной жидкости

Если исключены заболевания, то это может быть естественный результат изменений в околосуставных тканях.

Когда стоит обратиться к врачу

Если хруст сопровождается дополнительными симптомами, это может быть признаком серьезного заболевания. Немедленно обратитесь к специалисту, если наблюдаете:

боль

деформацию сустава

покраснение

онемение

отек

ограничение подвижности

повышение температуры (локально или общая)

Артроз: главный враг суставов

Артроз — это заболевание суставов, вызванное ранним износом хрящевой ткани. Чаще всего страдают коленные и тазобедренные суставы.

Как проявляется артроз

Основной симптом — боль, которая усиливается при нагрузке. Например, при вставании с кровати или кресла. Часто суставы могут становиться отечными.

Почему возникает артроз

Наследственность. Генетика определяет предрасположенность к поражению определенных суставов.

Пол. Женщины страдают артрозом чаще мужчин.

Ожирение. Лишний вес увеличивает нагрузку на суставы.

Образ жизни. Работа, связанная с постоянной нагрузкой на ноги, повышает риск.

ЛФК для суставов: упражнения

Для коленных суставов

Приседания с опорой. Держитесь за спинку стула, приседая до угла 90 градусов в коленях.

Скольжение пяткой по полу. Сидя на коврике, сгибайте ногу, скользя пяткой к тазу.

"Велосипед". Лежа на спине, имитируйте езду на велосипеде, следя за тем, чтобы поясница оставалась прижата к полу.

Растяжка передней поверхности бедра. Лежа на животе, потяните стопу к ягодицам, растягивая мышцы бедра.

Для плечевых суставов

Разведение рук. Поднимайте руки в стороны параллельно полу, оставляя локти слегка согнутыми.

Вращение плеч. Выполняйте круговые движения руками наружу и внутрь.

Поднимание плеч. На вдохе тяните плечи к ушам, на выдохе опускайте как можно ниже.

Для локтевых суставов

Сгибание локтей. Держите в руках гантели или утяжелители, сгибайте и разгибайте руки до угла 90 градусов.

Важно выполнять упражнения медленно и аккуратно, чтобы избежать травм.

Уточнения

Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.

