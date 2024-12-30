Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Праздничный винегрет: добавляем один продукт — и вкус меняется до неузнаваемости
Электромобили подорожали: какие модели остались доступными
Путин поручил разработать патриотические туры для школьников
Витамин D: сколько нужно для здоровья и где кроется опасность
Почему россияне увеличили переводы на 71% перед Новым годом
Тропики у вас дома: как вырастить лимон из косточки
Изобретение нижегородцев: виброизоляторы для бесшумного транспорта
Терпение и любовь: как научить щенка туалетным привычкам
Экзотические питомцы: риски, о которых вам не скажут

Спасение для суставов: простые советы, которые работают

3:33
Здоровье

Хруст в суставах — явление, с которым сталкивается практически каждый. Но всегда ли оно безопасно, или это сигнал тревоги?

Фитнес
Фото: flickr.com by PTPioneer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Фитнес

Что такое сустав и почему он хрустит

Суставы — это соединения костей, которые обеспечивают движение и гибкость нашего тела. Они бывают:

  1. Неподвижные — как сочленения костей черепа.
  2. Полуподвижные — соединяют, например, позвонки и лобковые кости.
  3. Подвижные — самые многочисленные, позволяющие нам выполнять множество движений.

Хруст, или крепитация, — это специфический звук, возникающий при движении суставов. Иногда он совершенно безопасен, но в некоторых случаях может указывать на проблемы.

Когда хруст безопасен

Если хруст в суставах не сопровождается неприятными симптомами, такими как:

  • боль
  • скованность
  • отек
  • ощущение заклинивания

то причин для беспокойства, скорее всего, нет.

Возможные безопасные причины:

  • изменение давления внутри суставной полости
  • схлопывание пузырьков газа в суставной жидкости

Если исключены заболевания, то это может быть естественный результат изменений в околосуставных тканях.

Когда стоит обратиться к врачу

Если хруст сопровождается дополнительными симптомами, это может быть признаком серьезного заболевания. Немедленно обратитесь к специалисту, если наблюдаете:

  • боль
  • деформацию сустава
  • покраснение
  • онемение
  • отек
  • ограничение подвижности
  • повышение температуры (локально или общая)

Артроз: главный враг суставов

Артроз — это заболевание суставов, вызванное ранним износом хрящевой ткани. Чаще всего страдают коленные и тазобедренные суставы.

Как проявляется артроз

Основной симптом — боль, которая усиливается при нагрузке. Например, при вставании с кровати или кресла. Часто суставы могут становиться отечными.

Почему возникает артроз

  • Наследственность. Генетика определяет предрасположенность к поражению определенных суставов.
  • Пол. Женщины страдают артрозом чаще мужчин.
  • Ожирение. Лишний вес увеличивает нагрузку на суставы.
  • Образ жизни. Работа, связанная с постоянной нагрузкой на ноги, повышает риск.

ЛФК для суставов: упражнения

Для коленных суставов

  • Приседания с опорой. Держитесь за спинку стула, приседая до угла 90 градусов в коленях.
  • Скольжение пяткой по полу. Сидя на коврике, сгибайте ногу, скользя пяткой к тазу.
  • "Велосипед". Лежа на спине, имитируйте езду на велосипеде, следя за тем, чтобы поясница оставалась прижата к полу.
  • Растяжка передней поверхности бедра. Лежа на животе, потяните стопу к ягодицам, растягивая мышцы бедра.

Для плечевых суставов

  • Разведение рук. Поднимайте руки в стороны параллельно полу, оставляя локти слегка согнутыми.
  • Вращение плеч. Выполняйте круговые движения руками наружу и внутрь.
  • Поднимание плеч. На вдохе тяните плечи к ушам, на выдохе опускайте как можно ниже.

Для локтевых суставов

  • Сгибание локтей. Держите в руках гантели или утяжелители, сгибайте и разгибайте руки до угла 90 градусов.

Важно выполнять упражнения медленно и аккуратно, чтобы избежать травм.

Уточнения

Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
Обсудить
Сейчас читают
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Наука и техника
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
Красота и стиль
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025 Аудио 
Популярное
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?

Чистотел — это растение, которое нередко можно встретить в садах и огородах.

Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
Автобус Икарус. Легендарный советский комфортабельный транспорт из Венгрии Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином
Первая экс-супруга Яниса Тиммы заявила, что подвела шестилетнего сына к гробу с отцом
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Последние материалы
Нарушения осанки: причины и способы их исправления
Автобус Икарус. Легендарный советский комфортабельный транспорт из Венгрии
Как сделать драники менее жирными: этот секрет вам точно понравится
Киото вводит ограничения для туристов
Малярийные комары могли способствовать вымиранию динозавров
У раковых клеток нашли "кнопку отмены": прорыв в лечении
Заметил монету под дверной ручкой? Не игнорируйте это — вот почему
Простой способ организовать холодильник перед праздником
Как оживить корейскую морковь: оригинальная закуска за 5 минут
Возлюбленный Ани Лорак трогательно признался в любви певице
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.