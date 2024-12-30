Нарушения осанки: причины и способы их исправления

2:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Осанка — важный элемент здоровья, и улучшить её можно без специалистов, выполняя простые упражнения.

Фото: pxhere боль в спине

Проверяем осанку самостоятельно

Правильная осанка — это симметрия тела относительно позвоночника.

Её нарушения часто сопровождаются:

одно плечо выше другого

ключицы на разном уровне

наклон головы в одну сторону при длительном положении сидя или стоя

боли в спине, шее и голове

Проверить осанку можно с помощью упражнений:

Захват за локти

Встаньте прямо Заведите руки за спину Попробуйте захватить ладонями противоположные локти

Если это сложно, вероятны искривления позвоночника или уменьшение подвижности плечевых суставов.

Соединение ладоней

Встаньте Заведите руки за спину Сложите ладони вместе, направив пальцы вверх Постарайтесь поднять ладони вдоль позвоночника к голове

Эти тесты помогают оценить состояние осанки и определить необходимость дополнительных мер.

Почему у детей ухудшается осанка

Нарушения осанки у детей — частая проблема, особенно в дошкольном и школьном возрасте.

Основные причины:

недостаток физической активности

долгое сидение за партой

использование гаджетов

тяжёлые рюкзаки (допустимый вес — до 10% массы тела, максимум 4 кг)

Ранняя диагностика и коррекция помогут избежать осложнений.

Типы нарушений осанки

Лордоз — смещение позвоночника вперёд

Кифоз — смещение назад

Сколиоз — отклонение вправо или влево

Основные нарушения:

Сутулость: чрезмерный кифоз грудного отдела, уменьшенный поясничный прогиб.

чрезмерный кифоз грудного отдела, уменьшенный поясничный прогиб. Круглая спина: отсутствует лордоз, грудной отдел округлён.

отсутствует лордоз, грудной отдел округлён. Кругловогнутая спина: выражены и кифоз, и лордоз, лопатки выпирают.

выражены и кифоз, и лордоз, лопатки выпирают. Плоская спина: изгибы позвоночника практически отсутствуют.

изгибы позвоночника практически отсутствуют. Плосковогнутая спина: отсутствуют прогибы в верхней части тела, поясничный лордоз сильно выражен.

Что делать, чтобы улучшить осанку

Начните с утренней зарядки и упражнений для укрепления спины и плеч. Следите за осанкой в течение дня, особенно при работе за компьютером. Обратите внимание на обувь и поддерживающие стельки, если есть проблемы со стопами. Контролируйте вес рюкзаков и сумок, чтобы избежать избыточной нагрузки.

Осанка — залог здоровья и уверенности. Улучшить её можно даже дома, если действовать последовательно.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

