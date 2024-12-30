Нарушения осанки: причины и способы их исправления
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Осанка — важный элемент здоровья, и улучшить её можно без специалистов, выполняя простые упражнения.
Фото: pxhere
боль в спине
Проверяем осанку самостоятельно
Правильная осанка — это симметрия тела относительно позвоночника.
Её нарушения часто сопровождаются:
- одно плечо выше другого
- ключицы на разном уровне
- наклон головы в одну сторону при длительном положении сидя или стоя
- боли в спине, шее и голове
Проверить осанку можно с помощью упражнений:
Захват за локти
- Встаньте прямо
- Заведите руки за спину
- Попробуйте захватить ладонями противоположные локти
Если это сложно, вероятны искривления позвоночника или уменьшение подвижности плечевых суставов.
Соединение ладоней
- Встаньте
- Заведите руки за спину
- Сложите ладони вместе, направив пальцы вверх
- Постарайтесь поднять ладони вдоль позвоночника к голове
Эти тесты помогают оценить состояние осанки и определить необходимость дополнительных мер.
Почему у детей ухудшается осанка
Нарушения осанки у детей — частая проблема, особенно в дошкольном и школьном возрасте.
Основные причины:
- недостаток физической активности
- долгое сидение за партой
- использование гаджетов
- тяжёлые рюкзаки (допустимый вес — до 10% массы тела, максимум 4 кг)
Ранняя диагностика и коррекция помогут избежать осложнений.
Типы нарушений осанки
- Лордоз — смещение позвоночника вперёд
- Кифоз — смещение назад
- Сколиоз — отклонение вправо или влево
Основные нарушения:
- Сутулость: чрезмерный кифоз грудного отдела, уменьшенный поясничный прогиб.
- Круглая спина: отсутствует лордоз, грудной отдел округлён.
- Кругловогнутая спина: выражены и кифоз, и лордоз, лопатки выпирают.
- Плоская спина: изгибы позвоночника практически отсутствуют.
- Плосковогнутая спина: отсутствуют прогибы в верхней части тела, поясничный лордоз сильно выражен.
Что делать, чтобы улучшить осанку
- Начните с утренней зарядки и упражнений для укрепления спины и плеч.
- Следите за осанкой в течение дня, особенно при работе за компьютером.
- Обратите внимание на обувь и поддерживающие стельки, если есть проблемы со стопами.
- Контролируйте вес рюкзаков и сумок, чтобы избежать избыточной нагрузки.
Осанка — залог здоровья и уверенности. Улучшить её можно даже дома, если действовать последовательно.
Уточнения
Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.
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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.