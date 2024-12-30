Проблемы с шеей из-за стресса: простые упражнения для снятия боли
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30.12.2024 21:46 Почему болит шея
Неприятные ощущения в шее могут появляться по разным причинам.
Фото: freepik
шея
Старые травмы — в том числе полученные при рождении или усугубившиеся с возрастом.
Неподвижный образ жизни — длительное сидение за компьютером, рулем машины или письменным столом.
Искривление позвоночника.
Хронический стресс — малозаметная, но очень значимая причина.
Когда человек испытывает стресс, он непроизвольно втягивает шею, пытаясь защититься. Как стрессовая работа провоцирует напряжение в шее
Множество рабочих факторов способствуют напряжению:
Сложные задачи
Постоянное психологическое давление
Усталость и ненормированный график
Отсутствие режима сна и отдыха
Длительное использование гаджетов
Современная реальность заставляет нас проводить много времени за компьютером или смартфоном, создавая благоприятную среду для стресса.
Как помочь шее
Организовать рабочее место. Удобный стул и монитор на уровне глаз помогут снизить напряжение.
Соблюдать режим отдыха. Даже короткие перерывы в работе могут существенно улучшить состояние.
Использовать расслабляющие техники. Йога, массаж или специальные упражнения снижают мышечный тонус. Уточнения
(лат. Ше́я collum) — часть тела позвоночных, соединяющая голову с туловищем.
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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Зюкова Ирина
Проводит диагностику и лечение всех заболеваний нервной системы у детей с рождения, оценку данных параклинического обследования головного мозга, оценку физического и психического развития перед поступлением в детский сад и школу, определение школьной зрелости