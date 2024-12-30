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Проблемы с шеей из-за стресса: простые упражнения для снятия боли

1:22
Здоровье

Почему болит шея

Неприятные ощущения в шее могут появляться по разным причинам.

шея
Фото: freepik
шея
  • Старые травмы — в том числе полученные при рождении или усугубившиеся с возрастом.
  • Неподвижный образ жизни — длительное сидение за компьютером, рулем машины или письменным столом.
  • Искривление позвоночника.
  • Хронический стресс — малозаметная, но очень значимая причина.
    Когда человек испытывает стресс, он непроизвольно втягивает шею, пытаясь защититься.

Как стрессовая работа провоцирует напряжение в шее

Множество рабочих факторов способствуют напряжению:

  • Сложные задачи
  • Постоянное психологическое давление
  • Усталость и ненормированный график
  • Отсутствие режима сна и отдыха
  • Длительное использование гаджетов

Современная реальность заставляет нас проводить много времени за компьютером или смартфоном, создавая благоприятную среду для стресса.

Как помочь шее

  • Организовать рабочее место. Удобный стул и монитор на уровне глаз помогут снизить напряжение.
  • Соблюдать режим отдыха. Даже короткие перерывы в работе могут существенно улучшить состояние.
  • Использовать расслабляющие техники. Йога, массаж или специальные упражнения снижают мышечный тонус.

Уточнения

Ше́я (лат. collum) — часть тела позвоночных, соединяющая голову с туловищем. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Зюкова Ирина
Проводит диагностику и лечение всех заболеваний нервной системы у детей с рождения, оценку данных параклинического обследования головного мозга, оценку физического и психического развития перед поступлением в детский сад и школу, определение школьной зрелости
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