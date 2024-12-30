Проблемы с шеей из-за стресса: простые упражнения для снятия боли

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почему болит шея

Неприятные ощущения в шее могут появляться по разным причинам.

Фото: freepik шея

Старые травмы — в том числе полученные при рождении или усугубившиеся с возрастом.

Неподвижный образ жизни — длительное сидение за компьютером, рулем машины или письменным столом.

Искривление позвоночника.

Хронический стресс — малозаметная, но очень значимая причина.

Когда человек испытывает стресс, он непроизвольно втягивает шею, пытаясь защититься.

Как стрессовая работа провоцирует напряжение в шее

Множество рабочих факторов способствуют напряжению:

Сложные задачи

Постоянное психологическое давление

Усталость и ненормированный график

Отсутствие режима сна и отдыха

Длительное использование гаджетов

Современная реальность заставляет нас проводить много времени за компьютером или смартфоном, создавая благоприятную среду для стресса.

Как помочь шее

Организовать рабочее место. Удобный стул и монитор на уровне глаз помогут снизить напряжение.

Удобный стул и монитор на уровне глаз помогут снизить напряжение. Соблюдать режим отдыха. Даже короткие перерывы в работе могут существенно улучшить состояние.

Даже короткие перерывы в работе могут существенно улучшить состояние. Использовать расслабляющие техники. Йога, массаж или специальные упражнения снижают мышечный тонус.

Уточнения

Ше́я (лат. collum) — часть тела позвоночных, соединяющая голову с туловищем.

