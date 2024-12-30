6 советов по организации правильного питания

0:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор Стоян Монев из Германии дал несколько советов о правильном питании, которых стоит придерживаться и во время праздников.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яичница

Первый совет — употреблять всё, но в умеренных количествах.

Второй совет — избегать жиров животного происхождения и "быстрых углеводов", например, белого хлеба, картофеля, сладостей.

Третий совет — ограничить напитки с добавлением сахара.

Четвёртый совет — потреблять меньше соли и калорийной пищи.

Пятый совет — есть побольше свежих овощей.

Шестой совет — не принимать поливитамины и БАДы без назначения врача.

Уточнения

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.



Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.

