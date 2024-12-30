6 советов по организации правильного питания

Доктор Стоян Монев из Германии дал несколько советов о правильном питании, которых стоит придерживаться и во время праздников.
Первый совет — употреблять всё, но в умеренных количествах.
Второй совет — избегать жиров животного происхождения и "быстрых углеводов", например, белого хлеба, картофеля, сладостей.
Третий совет — ограничить напитки с добавлением сахара.
Четвёртый совет — потреблять меньше соли и калорийной пищи.
Пятый совет — есть побольше свежих овощей.
Шестой совет — не принимать поливитамины и БАДы без назначения врача.
Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.
Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.
Латвийский баскетболист Янис Тимма относился к сыну Анны Седоковой как к родному.