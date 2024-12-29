8 способов быть бодрым и энергичным целый день

3:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Несколько способов чувствовать себя бодрым и энергичным.

Фото: commons.wikimedia.org by Люблю Криттайю, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодой человек спит на парте

1. Не переставляйте будильник по нескольку раз.

Отсрочка будильника на 5 минут приведёт к тому, что у вас участится сердцебиение и повысится уровень гормонов стресса. Гораздо лучше встать по первому звонку будильника.

2. Пейте воду.

"Исследование показало, что два стакана воды по 250 мл утром повышают уровень энергии и улучшают настроение, а также помогают лучше думать. Ваш мозг особенно чувствителен к изменениям уровня гидратации, даже к снижению всего на 2%, поскольку он на 75% состоит из воды", — посоветовала доктор Эмили Лиминг, специалист по микробиому, диетолог и автор книги "Гений кишечника".

3. Поменьше сидите в социальных сетях

Старайтесь проводить в соцсетях не больше 90 минут в день.

4. Ешьте больше клетчатки.

"Бактерии в вашем кишечнике расщепляют клетчатку, которую организм не может переварить самостоятельно, вырабатывая метаболиты, которые перемещаются по организму, поддерживая большинство функций, влияющих на уровень энергии, таких как контроль уровня сахара в крови и метаболизм. Они также вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты, которые обеспечивают энергией ваш организм и клетки, выстилающие кишечник", — рассказала доктор Лиминг.

5. Тренируйтесь по утрам.

"Если вам трудно вставать по утрам, самое время заняться высокоинтенсивными кардиотренировками. Высокоинтенсивные занятия, во время которых повышается уровень кортизола, могут дать нам энергию — как чашка кофе", — порекомендовал персональный тренер Далтон Вонг.

6. Ешьте ягоды.

"В ягодах особенно много полифенолов — антиоксидантов, которые улучшают когнитивные способности. Некоторые из них могут проникать в мозг и воздействовать на гиппокамп — область мозга, отвечающую за обучение и память", — посоветовала Лиминг.

7. Держите уровень гемоглобина под контролем.

"Примерно у 10% девочек и женщин в какой-то момент жизни возникает дефицит железа, и самым распространённым симптомом является упадок сил. Если у пациента развивается анемия, у него также могут наблюдаться одышка, учащённое сердцебиение, головные боли, изменения кожи и ногтей; он может выглядеть бледным и страдать от выпадения волос", — сообщил доктор Паранг Джасани, консультант-гематолог в Королевской бесплатной больнице в Лондоне.

8. Не пропускайте завтрак.

Чтобы избежать упадка сил во второй половине дня, диетолог Керри Мейджор предлагает скорректировать свой рацион и не забывать про полноценный завтрак.

Уточнения

Пищевы́е воло́кна — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.



Кортизо́л (гидрокортизон) — это гормон, который образуется в коре надпочечников. Регулирует стресс в организме, воздействуя на уровень артериального давления, обмен белков, жиров и углеводов.

