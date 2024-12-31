Искусственное мясо и психическое здоровье: неожиданные выводы

Искусственное мясо сегодня стало популярной альтернативой натуральным продуктам, особенно среди тех, кто выбирает растительное питание. Но что на самом деле скрывается за этим выбором? Недавние исследования британских ученых проливают свет на возможные риски и преимущества употребления заменителей мяса.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вяленое мясо

Как искусственное мясо влияет на психическое здоровье

Исследователи из университета Суррея проанализировали данные 3 342 человек, среди которых две трети составляют женщины. Результаты показали тревожную тенденцию: у вегетарианцев, употребляющих искусственное мясо, риск развития депрессии был на 42% выше, чем у тех, кто обходится без заменителей. Специалисты предполагают, что причина может быть связана с воспалительными процессами в организме.

Воспаления, вызванные искусственным мясом, могут нарушать работу химических веществ мозга, что, в свою очередь, увеличивает вероятность психических расстройств.

Другие проблемы со здоровьем

Помимо рисков для психики, эксперты отметили, что любители искусственного мяса чаще сталкиваются с повышенным кровяным давлением и воспалениями. Эти проблемы могут приводить к долгосрочным негативным последствиям для здоровья.

Есть ли плюсы

Не все так однозначно. По данным того же исследования, у потребителей искусственного мяса риск развития синдрома раздраженного кишечника оказался на 40% ниже, чем у остальных. Более того, специалисты считают, что такие продукты могут быть полезны на этапе перехода на растительную диету.

Уточнения

Искусственное мясо также известное как культивируемое мясо или мясо из пробирки, — мясо, выращиваемое в лабораторных условиях в виде культуры клеток, которое никогда не было частью живущего, полноценного животного.

