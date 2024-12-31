Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не дайте пустоцветам испортить ваш урожай: простые советы и рекомендации
Ведущая Первого канала раскрыла, с кем будет отмечать Новый год
Эти действия могут быть смертельно опасны для кроликов
Как понять, что кожа стареет? 3 неожиданных признака, о которых вы могли не знать
Лера Кудрявцева показала грудь ради победы в юмористическом шоу
В чем опасность соленых продуктов для людей с гипертонией
Миллиардер-магнат Генри Ченг выставляет на продажу платные дороги в Китае
Певица Нюша выразила благодарность бывшему мужу, уличённому в изменах
Курорт мечты на Багамах: всё о Камаламе-Кей

Красота и здоровье изнутри: уникальная польза авокадо

2:16
Здоровье

Почему стоит включить авокадо в рацион

Этот фрукт богат полезными жирами, которые помогают снизить уровень "плохого" холестерина. Регулярное употребление авокадо уменьшает риск сердечных заболеваний, инсультов и тромбов. Кроме того, авокадо является источником мононенасыщенных жиров, которые эффективно поддерживают здоровье сердца.

Авокадо
Фото: freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Авокадо

Польза для похудения

Авокадо — незаменимый помощник для тех, кто следит за весом. Его низкий гликемический индекс позволяет избегать резких скачков сахара в крови. Фрукт насыщен веществами, которые улучшают работу печени, предотвращают атеросклероз и борются с раковыми клетками.

В составе авокадо — витамины A, E, калий, фосфор, кальций, магний и редкая лауриновая аминокислота. Это вещество обладает противовоспалительными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Однако помните: авокадо достаточно калорийный — 140 ккал на 100 граммов.

Профилактика болезней

Этот суперфрукт помогает снизить риск рака молочной и предстательной желез благодаря компонентам, которые замедляют рост раковых клеток и препятствуют их повторному появлению.

Авокадо богато витаминами A, E, K и группы B. Эти элементы улучшают зрение, укрепляют сосуды, ускоряют обмен веществ и нормализуют работу нервной системы.

Красота изнутри

Авокадо — ваш союзник в борьбе за здоровье кожи, волос и ногтей. Оно предотвращает преждевременное старение, уменьшает морщины и способствует восстановлению клеток кожи после ожогов. Высокое содержание железа помогает избежать анемии, а полезные вещества фрукта усиливают усвоение пищи, улучшая работу ЖКТ.

Как авокадо помогает организму

Восстанавливает ткани после солнечных ожогов и травм.
Повышает усвояемость пищи, устраняет запоры и метеоризм.
Предотвращает инфекции и ускоряет реабилитацию после операций.
Защищает от сердечно-сосудистых заболеваний и снижает риск образования тромбов.

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
Обсудить
Сейчас читают
Бабушка научила, как добиться щедрого урожая клубники
Садоводство, цветоводство
Бабушка научила, как добиться щедрого урожая клубники Аудио 
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
Красота и стиль
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025 Аудио 
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа
Недвижимость
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа Аудио 
Популярное
Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году

Китайские автомобили переполнили склады в России, но спрос продолжает падать. Узнайте, почему цены не снижаются и что ждёт рынок в 2025 году.

Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
США пытаются удержать в своих банках золотые запасы других стран
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
В Германии удивились желанию Росатома инвестировать в компанию в этой стране
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
Последние материалы
Певица Нюша выразила благодарность бывшему мужу, уличённому в изменах
Чистка зубов без ошибок: как правильно использовать ирригатор
Сорта свёклы, которые гарантирует сладкие плоды
Красота и здоровье изнутри: уникальная польза авокадо
Я на диете 2/2/2! Современный метод похудеть придумала фитнес-тренер
Киркоров заявил, что не собирается покупать своим детям жильё
Эмоциональное переедание — связь с методами воспитания в раннем детстве
Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса рассказала, какие эмоции переживает в годовщину отношений
Звезда Comedy Club высказалась об отношениях с мужем: никогда не просила устроить меня в проект
Неочевидные советы по выращиванию лука на зелень, которые изменят все
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.