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Суточная норма витамина D: почему важно не превышать дозировку

2:59
Здоровье

Витамин D известен как один из важнейших элементов для здоровья человека. Он регулирует обмен кальция и фосфора, способствует укреплению костей и поддержанию иммунитета. Однако как правильно принимать витамин D, чтобы избежать дефицита или передозировки?

витамин д
Фото: pxhere
витамин д

Кому нужен витамин D

Прием витамина D рекомендован в двух режимах: профилактическом и лечебном.

  • Профилактический прием рекомендуется людям из групп риска дефицита витамина D и пациентам с остеопорозом.
  • Лечебный режим применяется при выявлении дефицита на основании анализа крови.

Рекомендованная суточная доза витамина D

  • Для взрослых от 18 до 50 лет — 600–800 МЕ.
  • Для людей старше 50 лет — 800–1000 МЕ.
  • Для беременных — 800–1200 МЕ.

В случае заболеваний, нарушающих всасывание или метаболизм витамина D (например, ожирение, синдром мальабсорбции), дозировка может быть увеличена до 4000–6000 МЕ в сутки.

Ежедневный прием витамина D предпочтительнее, так как он поддерживает стабильный уровень вещества в крови.

Нужно ли проверять уровень витамина D

Регулярное тестирование уровня витамина D в крови рекомендуется для:

  • Людей из группы риска дефицита.
  • Тех, кто принимает препарат в лечебных дозах.

Скрининг помогает определить исходный уровень витамина D и рассчитать правильную дозировку.

Чем опасен избыток витамина D

Передозировка витамина D может привести к гиперкальциемии — повышению уровня кальция в крови. Это состояние вызывает:

  • Тошноту и рвоту.
  • Боли в костях и мышцах.
  • Повышенную жажду и частое мочеиспускание.
  • Повреждение почек.

Исследования показали, что прием витамина D в высоких дозах (например, 50 000 МЕ еженедельно) без консультации врача может быть опасным. Поэтому предпочтение стоит отдавать ежедневным оптимальным дозам.

Когда начинать прием витамина D

  • Профилактические дозы можно принимать без предварительного анализа крови, если присутствуют факторы риска, такие как возраст, беременность, недостаток солнечного света или хронические заболевания.
  • Лечебные дозы назначаются только после анализа крови, который позволяет оценить степень дефицита и скорректировать дозировку.

Заключение

Витамин D играет ключевую роль в здоровье костей и иммунной системы. Однако его прием требует внимательного подхода. Для профилактики подойдут рекомендованные дозы, но лечение дефицита требует обязательного контроля врача и анализа крови.

Самостоятельное употребление высоких доз может быть опасным и привести к серьезным осложнениям.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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