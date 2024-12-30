Суточная норма витамина D: почему важно не превышать дозировку

2:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Витамин D известен как один из важнейших элементов для здоровья человека. Он регулирует обмен кальция и фосфора, способствует укреплению костей и поддержанию иммунитета. Однако как правильно принимать витамин D, чтобы избежать дефицита или передозировки?

Фото: pxhere витамин д

Кому нужен витамин D

Прием витамина D рекомендован в двух режимах: профилактическом и лечебном.

Профилактический прием рекомендуется людям из групп риска дефицита витамина D и пациентам с остеопорозом.

рекомендуется людям из групп риска дефицита витамина D и пациентам с остеопорозом. Лечебный режим применяется при выявлении дефицита на основании анализа крови.

Рекомендованная суточная доза витамина D

Для взрослых от 18 до 50 лет — 600–800 МЕ.

от 18 до 50 лет — 600–800 МЕ. Для людей старше 50 лет — 800–1000 МЕ.

старше 50 лет — 800–1000 МЕ. Для беременных — 800–1200 МЕ.

В случае заболеваний, нарушающих всасывание или метаболизм витамина D (например, ожирение, синдром мальабсорбции), дозировка может быть увеличена до 4000–6000 МЕ в сутки.

Ежедневный прием витамина D предпочтительнее, так как он поддерживает стабильный уровень вещества в крови.

Нужно ли проверять уровень витамина D

Регулярное тестирование уровня витамина D в крови рекомендуется для:

Людей из группы риска дефицита.

Тех, кто принимает препарат в лечебных дозах.

Скрининг помогает определить исходный уровень витамина D и рассчитать правильную дозировку.

Чем опасен избыток витамина D

Передозировка витамина D может привести к гиперкальциемии — повышению уровня кальция в крови. Это состояние вызывает:

Тошноту и рвоту.

Боли в костях и мышцах.

Повышенную жажду и частое мочеиспускание.

Повреждение почек.

Исследования показали, что прием витамина D в высоких дозах (например, 50 000 МЕ еженедельно) без консультации врача может быть опасным. Поэтому предпочтение стоит отдавать ежедневным оптимальным дозам.

Когда начинать прием витамина D

Профилактические дозы можно принимать без предварительного анализа крови, если присутствуют факторы риска, такие как возраст, беременность, недостаток солнечного света или хронические заболевания.

можно принимать без предварительного анализа крови, если присутствуют факторы риска, такие как возраст, беременность, недостаток солнечного света или хронические заболевания. Лечебные дозы назначаются только после анализа крови, который позволяет оценить степень дефицита и скорректировать дозировку.

Заключение

Витамин D играет ключевую роль в здоровье костей и иммунной системы. Однако его прием требует внимательного подхода. Для профилактики подойдут рекомендованные дозы, но лечение дефицита требует обязательного контроля врача и анализа крови.

Самостоятельное употребление высоких доз может быть опасным и привести к серьезным осложнениям.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

