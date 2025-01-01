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Ваша любовь к сладкому — это работа генов

2:15
Здоровье

Учёные из Италии, Испании и Дании выяснили, что ген SI играет ключевую роль в формировании пристрастия к сладкому. Их выводы, опубликованные в журнале Gastroenterology, проливают свет на то, как генетические особенности могут влиять на наши пищевые предпочтения.

Ребенок
Фото: commons.wikimedia.org by Nenad Stojkovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ребенок

Сладости на британском столе

По данным исследований, жители Великобритании получают от 9 до 12% своих ежедневных калорий из свободных сахаров, включая сахарозу. Кроме того, до 79% населения регулярно балуют себя сладкими перекусами, доходя до трёх порций в день. Однако не всё так просто: около 10% британцев сталкиваются с синдромом раздражённого кишечника. Как оказалось, это может быть связано с нарушениями переработки сахарозы из-за особенностей гена SI.

Генетика и тяга к сладкому

Исследователи обнаружили, что генетические различия напрямую влияют на количество потребляемого сахара и даже на тягу к сладкому. Эксперименты на мышах, у которых отсутствовал ген SI, показали: такие животные заметно реже выбирали продукты с высоким содержанием сахарозы. Эти выводы подкреплены двумя масштабными исследованиями. Одно из них охватило шесть тысяч жителей Гренландии, а другое изучило данные более 134 тысяч участников из Британского биобанка.

Почему одни любят сладкое, а другие нет

Интересный факт: в Гренландии, где генетические изменения чаще затрудняют переваривание сахарозы, люди склонны избегать сладкой пищи. В Великобритании же, напротив, те, у кого ген SI работает не полностью, чаще выбирают сахаросодержащие продукты. Такой парадокс объясняется адаптацией питания к индивидуальным особенностям организма.

Новая глава в науке о питании

Эти исследования подчёркивают значимость нутригенетики — науки о взаимосвязи генов и питания. Осознание роли гена SI может помочь в создании персонализированных рекомендаций по питанию, способствуя улучшению здоровья и качества жизни.

Уточнения

Ген (др.-греч. γένος — род) — в классической генетике — наследственный фактор, который несёт информацию об определённом признаке или функции организма, и который является структурной и функциональной единицей наследственности.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
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