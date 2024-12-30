Колики у младенцев: причины и простые способы облегчения

3:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Младенческие колики — одна из самых распространённых причин беспокойства родителей и обращений к педиатрам. Это функциональное состояние, возникающее у новорожденных, проявляющееся приступами беспокойства, плача и метеоризма. Рассмотрим основные аспекты диагностики, причин и терапии колик.

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Симптомы младенческих колик

Младенческие колики обычно появляются в возрасте 3–4 недель и могут продолжаться до 3–4 месяцев. Основные признаки:

Беспокойство, плач, возникающие ежедневно, чаще в вечерние часы.

Продолжительность эпизодов от 30 минут и более.

Улучшение состояния после отхождения газов или стула.

Пронзительный крик, гиперемия лица, «сучение» ножками.

Если симптомы сохраняются после 4 месяцев или сопровождаются тревожными признаками, такими как лихорадка, рвота, кровь в стуле или отёки, необходима консультация врача.

Диагностика

Диагноз устанавливается на основании клинической картины. Однако для исключения других заболеваний могут назначаться дополнительные исследования, такие как анализ крови, мочи, копрологический анализ или УЗИ органов брюшной полости.

Тревожные симптомы: отказ от еды, отсутствие стула, анемия, судороги, болезненность живота при пальпации.

Причины младенческих колик

Точные причины не до конца изучены, но выделяются два основных направления:

Связанные с ребёнком

Незрелость пищеварительной и нервной систем.

Установление ритмов сна и бодрствования.

Связанные с матерью

Нарушение диеты.

Ошибки в технике кормления, перекармливание.

Курение во время беременности.

Эмоциональная нестабильность матери.

Рекомендации для родителей

При грудном вскармливании

Обеспечить спокойную обстановку для матери.

Следить за правильной техникой кормления, чтобы избежать заглатывания воздуха.

Исключить из рациона продукты, усиливающие газообразование (капуста, лук, чеснок) и потенциальные аллергены (рыба, орехи, мед).

При искусственном вскармливании

Выбрать молочные смеси, соответствующие особенностям пищеварения ребёнка.

Исключить перекармливание.

Облегчение симптомов

Тёплый компресс на живот.

Лёгкий массаж живота по часовой стрелке.

Упражнения: сгибание и разгибание ножек.

Использование пробиотиков, таких как бифидобактерии, для улучшения микробиома кишечника.

Роль микробиома и пробиотиков

Исследования показывают, что у детей с коликами снижено разнообразие кишечной микрофлоры, что приводит к избыточному газообразованию. Пробиотики, содержащие бифидобактерии (например, штамм BB-12), помогают:

Нормализовать микрофлору.

Улучшить моторику кишечника.

Сократить продолжительность плача.

Младенческие колики — это временное состояние, которое проходит к 3–4 месяцам. Основная задача родителей и специалистов — облегчить симптомы, сохранить грудное вскармливание и не пропустить серьёзные патологии.

Информирование родителей и создание комфортной обстановки для малыша играют ключевую роль в успешном преодолении этого периода.

Уточнения

Ко́лика (от лат. colica, др.-греч. κολική (νόσος) "кишечная болезнь") — приступы острой боли, быстро следующие один за другим.

