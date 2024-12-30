Холодные конечности: невидимые признаки серьёзных заболеваний

2:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Постоянно холодные руки и ноги — это не просто неприятный симптом, а возможный сигнал о наличии различных заболеваний. Хотя это ощущение может быть связано с нормальной реакцией организма на низкие температуры, в некоторых случаях оно указывает на более серьёзные нарушения в работе организма.

Фото: commons.wikimedia.org by Эван-Эймос, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рука

Нарушение кровообращения

Одной из наиболее распространённых причин холодных конечностей является нарушение периферического кровообращения. При этом кровь плохо достигает конечностей, из-за чего ткани недополучают кислород и питательные вещества. В результате возникает ощущение холода. Среди причин:

Гипотермия

В условиях низких температур сосуды сужаются, чтобы сохранить тепло для внутренних органов. Однако если руки остаются холодными даже в тёплой среде, это может указывать на более серьёзные проблемы.

Железодефицитная анемия

Недостаток гемоглобина приводит к кислородному голоданию, особенно в периферических областях, что вызывает чувство холода.

Заболевания нервной и сосудистой системы

Вегетососудистая дистония (ВСД)

Это нарушение регуляции вегетативной нервной системы. При ВСД сосуды могут неправильно реагировать на внешние раздражители, что проявляется спазмами и ощущением холода в конечностях.

Заболевания соединительной ткани:

Такие как ревматоидный артрит и системная красная волчанка. Они вызывают воспаление сосудов, ухудшая их эластичность и проходимость.

Проблемы с обменом веществ и эндокринной системой

Гипотиреоз

Снижение функции щитовидной железы замедляет обмен веществ и приводит к снижению температуры тела.

Сахарный диабет

Неконтролируемый диабет может вызывать нейропатии, затрудняющие кровообращение и вызывающие ощущение холода.

Дефицит витаминов и микроэлементов

Это нарушает работу нервной и кровеносной систем.

Сердечно-сосудистые заболевания

Периферическая артериальная болезнь и ишемическая болезнь сердца могут нарушать кровоток в конечностях.

Когда обращаться к врачу

Если вы постоянно ощущаете холод в руках или ногах, особенно если это сопровождается другими симптомами, важно проконсультироваться с врачом. Не занимайтесь самолечением — только специалист сможет точно определить причину и назначить эффективное лечение.

Итог

Холодные руки и ноги — это сигнал, который нельзя игнорировать. Он может быть как временным состоянием, связанным с переохлаждением, так и симптомом серьёзных заболеваний, требующих внимания. Обратитесь к врачу, чтобы провести необходимую диагностику и предотвратить возможные осложнения.

Уточнения

Вегетососу́дистая дистони́я— полиэтиологический синдром, характеризуемый дисфункцией вегетативной нервной системы.

