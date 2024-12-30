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Невидимая беда: депрессия у малышей и подростков

Здоровье

Депрессия часто ассоциируется со взрослыми, но дети тоже могут страдать от этого серьезного состояния. Их жизнь может казаться беззаботной, но внутренние переживания и внешние обстоятельства нередко приводят к депрессивным расстройствам.

Буллинг
Фото: commons.wikimedia.org by VANIA BARBARA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Буллинг

Что вызывает депрессию у детей

Депрессия у детей, как и у взрослых, может быть связана с биологическими, личностными и социальными факторами. Предрасположенность к этому состоянию часто передается по наследству, а стрессовая обстановка в семье усиливает риск.

Хаотичный уклад жизни, постоянный стресс, агрессивный стиль воспитания или травля со стороны сверстников — все это может стать триггером депрессии. У детей ещё не сформированы механизмы управления эмоциями, и они легче поддаются влиянию внешних факторов.

Как распознать депрессию у ребенка

Симптомы депрессии у детей могут быть похожи на взрослые, но нередко принимают необычные формы:

  • Постоянная грусть, утрата интереса к играм и общению.
  • Проблемы с аппетитом: ребенок либо переедает, либо почти не ест.
  • Нарушения сна: бессонница, кошмары или повышенная сонливость.
  • Снижение успеваемости, трудности с концентрацией.
  • Изменение поведения: раздражительность, агрессия или замкнутость.
  • Физические симптомы: частые болезни, потеря ранее приобретенных навыков у малышей.

Иногда родители считают, что ребенок ленится или плохо воспитан, из-за чего начинают кричать или угрожать. Это только ухудшает ситуацию и заставляет ребенка замкнуться в себе.

Почему важно вовремя обратиться за помощью

Если депрессия не лечится, она может перерасти в более серьезные состояния: самоповреждающее поведение, суицидальные мысли, полное нарушение контакта с окружающими. Важно помнить, что это болезнь, а не проявление характера.

Первым шагом должен быть визит к детскому психиатру. Врач поможет выявить проблему, назначит тесты и предложит подходящее лечение. Психотерапия, поддержка родителей и, если нужно, медикаменты помогут справиться с депрессией и минимизировать её последствия.

Как помочь ребенку

  • Обеспечьте поддержку: больше слушайте ребенка, задавайте вопросы и проявляйте терпение.
  • Создайте комфортную обстановку: устраните источники стресса, наладьте семейные отношения.
  • Избегайте осуждения: не обесценивайте переживания ребенка.
  • Обратитесь к специалистам: психолог или психиатр помогут разработать план лечения.

Лечение депрессии

В легких случаях достаточно устранить причину беспокойства и пройти курс психотерапии. При депрессии средней и тяжелой степени назначаются медикаменты, которые помогают стабилизировать состояние. В редких случаях может потребоваться госпитализация, чтобы избежать опасных последствий.

Важно запомнить

  • Депрессия может быть у детей любого возраста.
  • Обстановка в семье играет ключевую роль в развитии этого состояния.
  • Лечение должен назначать только психиатр, а не невролог.
  • Антидепрессанты и госпитализация применяются, когда это необходимо, и не несут социальных последствий.
  • Своевременная помощь может спасти не только здоровье ребенка, но и его жизнь.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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