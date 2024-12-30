Невидимая беда: депрессия у малышей и подростков

Депрессия часто ассоциируется со взрослыми, но дети тоже могут страдать от этого серьезного состояния. Их жизнь может казаться беззаботной, но внутренние переживания и внешние обстоятельства нередко приводят к депрессивным расстройствам.
Депрессия у детей, как и у взрослых, может быть связана с биологическими, личностными и социальными факторами. Предрасположенность к этому состоянию часто передается по наследству, а стрессовая обстановка в семье усиливает риск.
Хаотичный уклад жизни, постоянный стресс, агрессивный стиль воспитания или травля со стороны сверстников — все это может стать триггером депрессии. У детей ещё не сформированы механизмы управления эмоциями, и они легче поддаются влиянию внешних факторов.
Симптомы депрессии у детей могут быть похожи на взрослые, но нередко принимают необычные формы:
Иногда родители считают, что ребенок ленится или плохо воспитан, из-за чего начинают кричать или угрожать. Это только ухудшает ситуацию и заставляет ребенка замкнуться в себе.
Если депрессия не лечится, она может перерасти в более серьезные состояния: самоповреждающее поведение, суицидальные мысли, полное нарушение контакта с окружающими. Важно помнить, что это болезнь, а не проявление характера.
Первым шагом должен быть визит к детскому психиатру. Врач поможет выявить проблему, назначит тесты и предложит подходящее лечение. Психотерапия, поддержка родителей и, если нужно, медикаменты помогут справиться с депрессией и минимизировать её последствия.
В легких случаях достаточно устранить причину беспокойства и пройти курс психотерапии. При депрессии средней и тяжелой степени назначаются медикаменты, которые помогают стабилизировать состояние. В редких случаях может потребоваться госпитализация, чтобы избежать опасных последствий.
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