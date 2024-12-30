Белки, жиры, углеводы: зачем они нужны вашему телу

Современный интерес к правильному питанию стремительно растёт. Всё больше людей начинают задаваться вопросами: зачем мы едим, как работают основные компоненты пищи и что происходит, если питаться несбалансированно? Разбираемся, почему белки, жиры и углеводы важны для организма.
Каждое из этих буквенных обозначений отражает ключевые элементы питания. Белки, жиры и углеводы — это макронутриенты, которые обеспечивают нас энергией, участвуют в росте и восстановлении организма.
Источники: мясо, рыба, яйца, бобовые, орехи.
Суточная норма: около 1 грамма на каждый килограмм массы тела.
Рекомендуется сократить потребление трансжиров (выпечка, фастфуд).
Калория — это единица энергии, которая помогает организму поддерживать жизнедеятельность. Но все калории разные:
Потребность в калориях индивидуальна и зависит от возраста, веса, физической активности. Например, во сне сжигается около 50 калорий в час, а во время ходьбы — до 300 калорий.
Нарушение баланса БЖУ может привести к серьёзным проблемам:
Рацион должен быть разнообразным: белки, жиры и углеводы нужны одновременно. Как говорит врач-диетолог:
"Нельзя закрыть суточную потребность в энергии двумя тортиками. Они должны быть с мясной прослойкой и кусочком масла сверху".
Питание — это не только удовольствие, но и способ поддержания здоровья. Белки строят, жиры дают энергию, углеводы питают мозг. А сбалансированный рацион — ключ к активной и здоровой жизни.
Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.
Латвийский баскетболист Янис Тимма относился к сыну Анны Седоковой как к родному.