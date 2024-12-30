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Белки, жиры, углеводы: зачем они нужны вашему телу

3:15
Здоровье

Современный интерес к правильному питанию стремительно растёт. Всё больше людей начинают задаваться вопросами: зачем мы едим, как работают основные компоненты пищи и что происходит, если питаться несбалансированно? Разбираемся, почему белки, жиры и углеводы важны для организма.

правильное питание
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
правильное питание

Что скрывается за аббревиатурой КБЖУ

Каждое из этих буквенных обозначений отражает ключевые элементы питания. Белки, жиры и углеводы — это макронутриенты, которые обеспечивают нас энергией, участвуют в росте и восстановлении организма.

Белки — основа всех тканей и клеток

  • Они необходимы для работы мышц, иммунной системы, выработки гормонов и ферментов.

Источники: мясо, рыба, яйца, бобовые, орехи.

Суточная норма: около 1 грамма на каждый килограмм массы тела.

Жиры — главный энергетический резерв организма

  • Насыщенные: животное масло, сыр.
  • Ненасыщенные: рыба, авокадо.

Рекомендуется сократить потребление трансжиров (выпечка, фастфуд).

Углеводы — основной источник энергии, необходимый для мозга и мышц

  • Простые углеводы (фрукты, мед): дают быструю энергию.
  • Сложные углеводы (каши, цельнозерновой хлеб): насыщают надолго.

Калории: мифы и реальность

Калория — это единица энергии, которая помогает организму поддерживать жизнедеятельность. Но все калории разные:

  • Жиры — 9 калорий на 1 грамм.
  • Белки и углеводы — по 4 калории на грамм.

Потребность в калориях индивидуальна и зависит от возраста, веса, физической активности. Например, во сне сжигается около 50 калорий в час, а во время ходьбы — до 300 калорий.

Почему важно соблюдать баланс

Нарушение баланса БЖУ может привести к серьёзным проблемам:

  • Избыток белков — к подагре.
  • Излишки жиров — к атеросклерозу.
  • Чрезмерное потребление углеводов — к диабету второго типа.

Рацион должен быть разнообразным: белки, жиры и углеводы нужны одновременно. Как говорит врач-диетолог:

"Нельзя закрыть суточную потребность в энергии двумя тортиками. Они должны быть с мясной прослойкой и кусочком масла сверху".

Простые правила сбалансированного питания

  • Белки, жиры, углеводы: основа рациона. Поддерживайте пропорцию 1:1:4 по весу или 15%:30%:55% по калорийности.
  • Сложные углеводы: каши, крупы и овощи. Они насыщают надолго.
  • Откажитесь от трансжиров: выберите продукты с ненасыщенными жирами.
  • Не забывайте о витаминах: фрукты, зелень и орехи обогатят рацион микронутриентами.

Вывод

Питание — это не только удовольствие, но и способ поддержания здоровья. Белки строят, жиры дают энергию, углеводы питают мозг. А сбалансированный рацион — ключ к активной и здоровой жизни.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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