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Ученые раскрыли секрет: кофеин против алкогольной зависимости

1:22
Здоровье

Может ли чашка кофе стать оружием в борьбе с алкогольной зависимостью? Ученые из научного журнала Translational Psychiatry уверены, что это возможно. Они провели исследование, демонстрирующее, как кофеин способен снижать риск формирования зависимости от алкоголя.

кофейные зерна, чашечка кофе
Фото: Wikimedia Commons by fireskystudios.com asthetik is licensed under Public domain
кофейные зерна, чашечка кофе

Эксперименты на грызунах: кофе против алкоголя

В рамках эксперимента исследователи разделили грызунов на три группы. Первая группа получала исключительно алкоголь, вторая — смесь алкоголя и кофеина, а третья — препараты, блокирующие определенные рецепторы мозга. В результате выяснилось, что кофеин влияет на процессы в мозге, предотвращая выработку веществ, которые обычно появляются после употребления алкоголя. Таким образом, кофеин может стать профилактическим средством против алкогольной зависимости.

Механизм действия кофеина: как это работает

Алкоголь стимулирует выброс дофамина — вещества, отвечающего за чувство удовольствия. Этот процесс становится основой формирования зависимости. Однако кофеин вмешивается в этот механизм: он блокирует рецепторы, снижая уровень удовольствия от спиртного. Это уменьшает вероятность привыкания к алкоголю и может стать шагом к созданию новых методов профилактики.

Уточнения

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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