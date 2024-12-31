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Как сохранить зрение в эпоху гаджетов: полезные советы

2:23
Здоровье

Зрение — одна из важнейших способностей человека, но мы часто не замечаем, как сами вредим своим глазам. Какие привычки разрушают зрение, и что можно сделать, чтобы его сохранить?

Офтальмолог
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Офтальмолог

Ошибка 1: Постоянное воздействие экранов

Долгие часы перед компьютером или смартфоном приводят к усталости глаз. Люди моргают реже, из-за чего возникает сухость и симптомы цифрового глазного синдрома. Это усиливается при недостатке увлажнения.

Ошибка 2: Неправильное освещение

Чтение и работа при слишком ярком или тусклом свете вынуждают глаза напрягаться сильнее. Неправильный свет вызывает головные боли, усталость и даже ухудшение зрения.

Ошибка 3: Самостоятельный выбор линз и очков

Контактные линзы или очки, подобранные без консультации врача, не учитывают индивидуальные особенности зрения. Это приводит к утомляемости глаз, боли и ухудшению фокусировки.

Ошибка 4: Отсутствие перерывов

Работа без отдыха наносит вред глазам. Хроническое напряжение может перерасти в серьезные зрительные нарушения.

Ошибка 5: Незащищенные глаза на солнце

Ультрафиолетовое излучение вызывает такие болезни, как катаракта и птеригиумы. Не забывайте про качественные солнцезащитные очки.

Ошибка 6: Несбалансированное питание

Витамины A, C, E и омега-3 незаменимы для здоровья глаз. Их недостаток увеличивает риск возрастных заболеваний, например макулярной дегенерации.

Ошибка 7: Недостаток сна

Плохой сон приводит к раздражению и утомлению глаз. Это состояние мешает фокусировке и повышает уязвимость к зрительным проблемам.

Как защитить глаза, чтобы сохранить здоровье зрения:

  • Делайте перерывы каждые 20 минут во время работы за компьютером.
  • Используйте защитные очки с фильтрами от синего света и УФ-излучения.
  • Сбалансируйте рацион: добавьте больше рыбы, овощей, фруктов и орехов.
  • Создайте правильное освещение для работы.
  • Спите достаточно: отдых помогает глазам восстановиться.
  • Регулярно посещайте офтальмолога для контроля зрения

Уточнения

Зри́тельная систе́ма (зри́тельный анализа́тор, о́рган зре́ния) — бинокулярная (стереоскопическая) оптическая система биологической природы, эволюционно возникшая у животных и способная воспринимать электромагнитное излучение видимого спектра (свет), создавая ощущение положения предметов в пространстве. Зрительная система обеспечивает функцию зрения.
 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Никулина Ольга
Специализируется на диагностике и лечении острых и хронических заболеваний глаз, в том числе астигматизма, близорукости, дальнозоркости, конъюнктивит (вирусный, бактериальный, аллергический), косоглазия, ячменя
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