Как сохранить зрение в эпоху гаджетов: полезные советы

Зрение — одна из важнейших способностей человека, но мы часто не замечаем, как сами вредим своим глазам. Какие привычки разрушают зрение, и что можно сделать, чтобы его сохранить?
Долгие часы перед компьютером или смартфоном приводят к усталости глаз. Люди моргают реже, из-за чего возникает сухость и симптомы цифрового глазного синдрома. Это усиливается при недостатке увлажнения.
Чтение и работа при слишком ярком или тусклом свете вынуждают глаза напрягаться сильнее. Неправильный свет вызывает головные боли, усталость и даже ухудшение зрения.
Контактные линзы или очки, подобранные без консультации врача, не учитывают индивидуальные особенности зрения. Это приводит к утомляемости глаз, боли и ухудшению фокусировки.
Работа без отдыха наносит вред глазам. Хроническое напряжение может перерасти в серьезные зрительные нарушения.
Ультрафиолетовое излучение вызывает такие болезни, как катаракта и птеригиумы. Не забывайте про качественные солнцезащитные очки.
Витамины A, C, E и омега-3 незаменимы для здоровья глаз. Их недостаток увеличивает риск возрастных заболеваний, например макулярной дегенерации.
Плохой сон приводит к раздражению и утомлению глаз. Это состояние мешает фокусировке и повышает уязвимость к зрительным проблемам.
Зри́тельная систе́ма (зри́тельный анализа́тор, о́рган зре́ния) — бинокулярная (стереоскопическая) оптическая система биологической природы, эволюционно возникшая у животных и способная воспринимать электромагнитное излучение видимого спектра (свет), создавая ощущение положения предметов в пространстве. Зрительная система обеспечивает функцию зрения.
Водители хотят, чтобы двигатели не подводили. В противном случае не избежать неудобных и дорогих ремонтов.