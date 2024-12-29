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Как распознать и лечить нарушения кислотно-щелочного баланса

4:18
Здоровье

Кислотно-щелочной баланс, или кислотно-основное состояние организма, играет важную роль в поддержании здоровья и функционирования всех систем тела.

Гинеколог
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гинеколог

Даже незначительные отклонения рН крови могут привести к серьёзным последствиям. Разберём, почему этот показатель так важен и что происходит при его нарушении.

Что такое кислотно-щелочной баланс

Кислотно-основное состояние — это соотношение кислот и оснований во внутренней среде организма. Оно измеряется через показатель рН:

  • рН < 7 — кислотная среда.
  • рН = 7 — нейтральная среда.
  • рН > 7 — щелочная среда.

Норма рН крови — 7,35–7,45. Поддержание этого показателя необходимо для работы клеток, обмена веществ, транспортировки гормонов и других веществ.

Механизмы поддержания баланса

Организм имеет три основные системы для контроля рН:

Буферные системы

  • Они нейтрализуют кислоты и щёлочи, мгновенно реагируя на изменения рН.
  • Самая важная система — угольная кислота и бикарбонат.

Лёгкие

  • Регулируют количество углекислого газа в крови. При увеличении кислотности дыхание учащается, что снижает уровень углекислого газа.

Почки

  • Выводят излишки кислот или щелочей, поддерживая рН на нужном уровне.

Организм способен быстро реагировать на изменения рН благодаря специальным рецепторам, которые сигнализируют о необходимости активации защитных механизмов.

Мифы о влиянии пищи

Популярное мнение о том, что продукты могут изменять кислотно-щелочной баланс, не подтверждено. Здоровый организм самостоятельно регулирует этот показатель.

  • Желудочная кислота с рН 1,5–2 нейтрализует любые щелочные свойства пищи.
  • Основной показатель рН крови (7,45) остаётся стабильным, несмотря на питание.

Серьёзное нарушение баланса возможно только при заболеваниях, влияющих на работу лёгких, почек или обменных процессов.

Нарушения кислотно-щелочного баланса

Сдвиги рН делятся на два типа:

  • Ацидоз — повышенная кислотность (рН < 7,35).
  • Алкалоз — повышенная щелочность (рН > 7,45).

Оба состояния сигнализируют о нарушении здоровья и требуют лечения.

Причины ацидоза

  • Отравление токсичными веществами.
  • Неконтролируемый сахарный диабет.
  • Почечная недостаточность.

Причины алкалоза

  • Частая рвота.
  • Потеря калия и жидкости.
  • Гипервентиляция (например, при тревоге).

Симптомы нарушений

  • Ацидоз: слабость, глубокое частое дыхание, тошнота, сонливость. В тяжёлых случаях возможна кома.
  • Алкалоз: раздражительность, мышечные подёргивания, покалывания в пальцах, судороги.

Эти состояния требуют неотложной медицинской помощи, так как могут привести к серьёзным последствиям.

Как лечат нарушения

Для восстановления баланса важно устранить причину, вызвавшую изменения:

  • При ацидозе возможно введение бикарбоната натрия.
  • При алкалозе назначаются растворы для восполнения калия и воды.

Самостоятельно можно лишь кратковременно повлиять на рН:

  • Контроль дыхания (вдохи и выдохи в бумажный пакет при гипервентиляции).
  • Использование антацидов для устранения изжоги.

Итог

Кислотно-щелочной баланс — ключевой показатель здоровья, который организм поддерживает через сложные механизмы.

  • Нарушения баланса чаще всего связаны с заболеваниями.
  • Попытки изменить рН через питание или другие методы без медицинской необходимости неэффективны и могут быть опасны.
  • При подозрении на нарушения следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Уточнения

Кисло́тно-осно́вное равнове́сие - относительное постоянство соотношения кислота-основание внутренней среды живого организма.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).
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