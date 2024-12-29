Как распознать и лечить нарушения кислотно-щелочного баланса
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Кислотно-щелочной баланс, или кислотно-основное состояние организма, играет важную роль в поддержании здоровья и функционирования всех систем тела.
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Гинеколог
Даже незначительные отклонения рН крови могут привести к серьёзным последствиям. Разберём, почему этот показатель так важен и что происходит при его нарушении.
Что такое кислотно-щелочной баланс
Кислотно-основное состояние — это соотношение кислот и оснований во внутренней среде организма. Оно измеряется через показатель рН:
- рН < 7 — кислотная среда.
- рН = 7 — нейтральная среда.
- рН > 7 — щелочная среда.
Норма рН крови — 7,35–7,45. Поддержание этого показателя необходимо для работы клеток, обмена веществ, транспортировки гормонов и других веществ.
Механизмы поддержания баланса
Организм имеет три основные системы для контроля рН:
Буферные системы
- Они нейтрализуют кислоты и щёлочи, мгновенно реагируя на изменения рН.
- Самая важная система — угольная кислота и бикарбонат.
Лёгкие
- Регулируют количество углекислого газа в крови. При увеличении кислотности дыхание учащается, что снижает уровень углекислого газа.
Почки
- Выводят излишки кислот или щелочей, поддерживая рН на нужном уровне.
Организм способен быстро реагировать на изменения рН благодаря специальным рецепторам, которые сигнализируют о необходимости активации защитных механизмов.
Мифы о влиянии пищи
Популярное мнение о том, что продукты могут изменять кислотно-щелочной баланс, не подтверждено. Здоровый организм самостоятельно регулирует этот показатель.
- Желудочная кислота с рН 1,5–2 нейтрализует любые щелочные свойства пищи.
- Основной показатель рН крови (7,45) остаётся стабильным, несмотря на питание.
Серьёзное нарушение баланса возможно только при заболеваниях, влияющих на работу лёгких, почек или обменных процессов.
Нарушения кислотно-щелочного баланса
Сдвиги рН делятся на два типа:
- Ацидоз — повышенная кислотность (рН < 7,35).
- Алкалоз — повышенная щелочность (рН > 7,45).
Оба состояния сигнализируют о нарушении здоровья и требуют лечения.
Причины ацидоза
- Отравление токсичными веществами.
- Неконтролируемый сахарный диабет.
- Почечная недостаточность.
Причины алкалоза
- Частая рвота.
- Потеря калия и жидкости.
- Гипервентиляция (например, при тревоге).
Симптомы нарушений
- Ацидоз: слабость, глубокое частое дыхание, тошнота, сонливость. В тяжёлых случаях возможна кома.
- Алкалоз: раздражительность, мышечные подёргивания, покалывания в пальцах, судороги.
Эти состояния требуют неотложной медицинской помощи, так как могут привести к серьёзным последствиям.
Как лечат нарушения
Для восстановления баланса важно устранить причину, вызвавшую изменения:
- При ацидозе возможно введение бикарбоната натрия.
- При алкалозе назначаются растворы для восполнения калия и воды.
Самостоятельно можно лишь кратковременно повлиять на рН:
- Контроль дыхания (вдохи и выдохи в бумажный пакет при гипервентиляции).
- Использование антацидов для устранения изжоги.
Итог
Кислотно-щелочной баланс — ключевой показатель здоровья, который организм поддерживает через сложные механизмы.
- Нарушения баланса чаще всего связаны с заболеваниями.
- Попытки изменить рН через питание или другие методы без медицинской необходимости неэффективны и могут быть опасны.
- При подозрении на нарушения следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
Уточнения
Кисло́тно-осно́вное равнове́сие - относительное постоянство соотношения кислота-основание внутренней среды живого организма.
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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Павлова Ольга
Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).