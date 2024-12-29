Как распознать и лечить нарушения кислотно-щелочного баланса

4:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кислотно-щелочной баланс, или кислотно-основное состояние организма, играет важную роль в поддержании здоровья и функционирования всех систем тела.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гинеколог

Даже незначительные отклонения рН крови могут привести к серьёзным последствиям. Разберём, почему этот показатель так важен и что происходит при его нарушении.

Что такое кислотно-щелочной баланс

Кислотно-основное состояние — это соотношение кислот и оснований во внутренней среде организма. Оно измеряется через показатель рН:

рН < 7 — кислотная среда.

рН = 7 — нейтральная среда.

рН > 7 — щелочная среда.

Норма рН крови — 7,35–7,45. Поддержание этого показателя необходимо для работы клеток, обмена веществ, транспортировки гормонов и других веществ.

Механизмы поддержания баланса

Организм имеет три основные системы для контроля рН:

Буферные системы

Они нейтрализуют кислоты и щёлочи, мгновенно реагируя на изменения рН.

Самая важная система — угольная кислота и бикарбонат.

Лёгкие

Регулируют количество углекислого газа в крови. При увеличении кислотности дыхание учащается, что снижает уровень углекислого газа.

Почки

Выводят излишки кислот или щелочей, поддерживая рН на нужном уровне.

Организм способен быстро реагировать на изменения рН благодаря специальным рецепторам, которые сигнализируют о необходимости активации защитных механизмов.

Мифы о влиянии пищи

Популярное мнение о том, что продукты могут изменять кислотно-щелочной баланс, не подтверждено. Здоровый организм самостоятельно регулирует этот показатель.

Желудочная кислота с рН 1,5–2 нейтрализует любые щелочные свойства пищи.

Основной показатель рН крови (7,45) остаётся стабильным, несмотря на питание.

Серьёзное нарушение баланса возможно только при заболеваниях, влияющих на работу лёгких, почек или обменных процессов.

Нарушения кислотно-щелочного баланса

Сдвиги рН делятся на два типа:

Ацидоз — повышенная кислотность (рН < 7,35).

Алкалоз — повышенная щелочность (рН > 7,45).

Оба состояния сигнализируют о нарушении здоровья и требуют лечения.

Причины ацидоза

Отравление токсичными веществами.

Неконтролируемый сахарный диабет.

Почечная недостаточность.

Причины алкалоза

Частая рвота.

Потеря калия и жидкости.

Гипервентиляция (например, при тревоге).

Симптомы нарушений

Ацидоз: слабость, глубокое частое дыхание, тошнота, сонливость. В тяжёлых случаях возможна кома.

слабость, глубокое частое дыхание, тошнота, сонливость. В тяжёлых случаях возможна кома. Алкалоз: раздражительность, мышечные подёргивания, покалывания в пальцах, судороги.

Эти состояния требуют неотложной медицинской помощи, так как могут привести к серьёзным последствиям.

Как лечат нарушения

Для восстановления баланса важно устранить причину, вызвавшую изменения:

При ацидозе возможно введение бикарбоната натрия.

При алкалозе назначаются растворы для восполнения калия и воды.

Самостоятельно можно лишь кратковременно повлиять на рН:

Контроль дыхания (вдохи и выдохи в бумажный пакет при гипервентиляции).

Использование антацидов для устранения изжоги.

Итог

Кислотно-щелочной баланс — ключевой показатель здоровья, который организм поддерживает через сложные механизмы.

Нарушения баланса чаще всего связаны с заболеваниями.

Попытки изменить рН через питание или другие методы без медицинской необходимости неэффективны и могут быть опасны.

При подозрении на нарушения следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Уточнения

Кисло́тно-осно́вное равнове́сие - относительное постоянство соотношения кислота-основание внутренней среды живого организма.

