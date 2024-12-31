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Уход за волосами зимой: как сохранить их здоровье

Здоровье

Почему секутся кончики волос

Секущиеся кончики — это не просто досадный косметический дефект, а сигнал о неправильном уходе за волосами. Они могут появиться у каждого, независимо от возраста или типа волос. Разберем, как они возникают, что их вызывает и как предотвратить эту проблему.

Блондинка
Фото: freepik.com by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блондинка

Анатомия волос: как это работает

Чтобы понять природу секущихся кончиков, важно знать, как устроены волосы. Они состоят из трёх слоёв:

  • Кутикула — внешний защитный слой, похожий на черепицу. Когда она повреждена, внутренние слои становятся уязвимыми.
  • Кора — основная часть волоса, содержащая кератиновые волокна. Именно она отвечает за прочность, текстуру и цвет волос.
  • Медулла — внутренний слой, играющий меньшую роль.
    Когда кутикула повреждается, кора начинает расщепляться. Так появляются секущиеся кончики, которые могут образовываться не только на концах, но и по всей длине волос.

Причины появления секущихся кончиков

  • Недостаток влаги. Сухие волосы становятся ломкими и подверженными повреждениям.
  • Частая термическая укладка. Фены, утюжки и плойки при высоких температурах высушивают волосы и делают их менее эластичными.
  • Химическая обработка. Агрессивные красители и составы для завивки разрушают структуру волос.
  • Неправильный уход. Шампуни с агрессивными компонентами и нерегулярное использование масок ухудшают состояние волос.
  • Погодные условия. Солнце, ветер и мороз негативно влияют на кутикулу.
  • Недостаток витаминов. Особенно важны витамины группы B, E, а также железо и цинк.
  • Стресс и здоровье. Гормональные сбои и хронический стресс могут быть причиной ослабления волос.

Как распознать проблему

Вот основные признаки секущихся кончиков:

  • Тусклость и потеря блеска. Волосы выглядят безжизненными.
  • Шероховатость на ощупь. Поверхность волос становится грубой и неровной.
  • Истончение концов. Волосы заметно утончаются к краям.

Простые способы профилактики

  1. Мягкие шампуни и масла. Используйте средства без агрессивных компонентов. Маски с кокосовым или аргановым маслом помогут восстановить влагу.
  2. Уменьшите термическое воздействие. Используйте фен и плойку на низких температурах, не забывая про термозащиту.
  3. Щадящее окрашивание. Предпочитайте профессиональные составы и избегайте частых изменений цвета.
  4. Регулярная стрижка. Подрезайте кончики каждые 6-8 недель.
  5. Здоровый рацион. Включите в меню овощи, фрукты, рыбу и орехи для поддержания состояния волос изнутри.
  6. Защита от внешних факторов. Летом используйте шляпы и солнцезащитные спреи, зимой не выходите на улицу с мокрыми волосами.
  7. Управляйте стрессом. Практикуйте йогу, медитацию или дыхательные техники.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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