Уход за волосами зимой: как сохранить их здоровье

Почему секутся кончики волос

Секущиеся кончики — это не просто досадный косметический дефект, а сигнал о неправильном уходе за волосами. Они могут появиться у каждого, независимо от возраста или типа волос. Разберем, как они возникают, что их вызывает и как предотвратить эту проблему.

Фото: freepik.com by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блондинка

Анатомия волос: как это работает

Чтобы понять природу секущихся кончиков, важно знать, как устроены волосы. Они состоят из трёх слоёв:

Кутикула — внешний защитный слой, похожий на черепицу. Когда она повреждена, внутренние слои становятся уязвимыми.

Кора — основная часть волоса, содержащая кератиновые волокна. Именно она отвечает за прочность, текстуру и цвет волос.

Медулла — внутренний слой, играющий меньшую роль.

Когда кутикула повреждается, кора начинает расщепляться. Так появляются секущиеся кончики, которые могут образовываться не только на концах, но и по всей длине волос.

Причины появления секущихся кончиков

Недостаток влаги. Сухие волосы становятся ломкими и подверженными повреждениям.

Сухие волосы становятся ломкими и подверженными повреждениям. Частая термическая укладка. Фены, утюжки и плойки при высоких температурах высушивают волосы и делают их менее эластичными.

Фены, утюжки и плойки при высоких температурах высушивают волосы и делают их менее эластичными. Химическая обработка. Агрессивные красители и составы для завивки разрушают структуру волос.

Агрессивные красители и составы для завивки разрушают структуру волос. Неправильный уход. Шампуни с агрессивными компонентами и нерегулярное использование масок ухудшают состояние волос.

Шампуни с агрессивными компонентами и нерегулярное использование масок ухудшают состояние волос. Погодные условия. Солнце, ветер и мороз негативно влияют на кутикулу.

Солнце, ветер и мороз негативно влияют на кутикулу. Недостаток витаминов. Особенно важны витамины группы B, E, а также железо и цинк.

Особенно важны витамины группы B, E, а также железо и цинк. Стресс и здоровье. Гормональные сбои и хронический стресс могут быть причиной ослабления волос.

Как распознать проблему

Вот основные признаки секущихся кончиков:

Тусклость и потеря блеска. Волосы выглядят безжизненными.

Шероховатость на ощупь. Поверхность волос становится грубой и неровной.

Истончение концов. Волосы заметно утончаются к краям.

Простые способы профилактики

Мягкие шампуни и масла. Используйте средства без агрессивных компонентов. Маски с кокосовым или аргановым маслом помогут восстановить влагу. Уменьшите термическое воздействие. Используйте фен и плойку на низких температурах, не забывая про термозащиту. Щадящее окрашивание. Предпочитайте профессиональные составы и избегайте частых изменений цвета. Регулярная стрижка. Подрезайте кончики каждые 6-8 недель. Здоровый рацион. Включите в меню овощи, фрукты, рыбу и орехи для поддержания состояния волос изнутри. Защита от внешних факторов. Летом используйте шляпы и солнцезащитные спреи, зимой не выходите на улицу с мокрыми волосами. Управляйте стрессом. Практикуйте йогу, медитацию или дыхательные техники.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

