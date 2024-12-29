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Дефицит тестостерона: причины, последствия и пути решения

4:24
Здоровье

Тестостерон — один из ключевых гормонов мужского организма, влияющий на здоровье, настроение и многие физиологические процессы.

Лысый мужчина
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Лысый мужчина

Его дефицит может стать причиной серьёзных проблем, начиная от снижения либидо и заканчивая нарушением обмена веществ. Разберём, как распознать нехватку тестостерона, в чём её причины и что с этим делать.

Роль тестостерона в организме

Тестостерон вырабатывается преимущественно в яичках, а небольшая часть — в коре надпочечников. Он отвечает за:

Формирование вторичных половых признаков (рост волос по мужскому типу, развитие гениталий).

  • Регуляцию работы сальных желез.
  • Образование сперматозоидов.
  • Поддержание либидо и сексуального поведения.
  • Укрепление костной и мышечной ткани.
  • Обмен холестерина и белка.

Наибольший уровень тестостерона наблюдается в подростковом возрасте. С возрастом его концентрация постепенно снижается.

Причины снижения уровня тестостерона

Медицинский термин для обозначения дефицита тестостерона — гипогонадизм. Он может возникнуть по разным причинам, которые условно делятся на три группы:

Нарушение работы яичек

  • Травмы, воспаления или операции.
  • Уменьшение числа клеток, отвечающих за выработку гормона.

Сбой в работе гипофиза или гипоталамуса

  • Эти отделы мозга контролируют секрецию гормонов, регулирующих уровень тестостерона.

Относительный дефицит

  • Тестостерона достаточно для обычной жизни, но его не хватает при повышенных нагрузках, например, при занятиях спортом.

К основным причинам дефицита относят:

  • Возраст: с 30 лет уровень гормона ежегодно снижается на 0,4–2%.
  • Эндокринные заболевания: сахарный диабет и другие патологии могут уменьшать количество рецепторов, воспринимающих гормон.
  • Лишний вес: жировая ткань повышает уровень женского гормона эстрадиола, подавляющего выработку тестостерона.
  • Стрессы: высокий уровень кортизола снижает секрецию тестостерона.
    Генетические нарушения, такие как синдром Клайнфельтера.

Симптомы дефицита

Дефицит тестостерона может проявляться следующим образом:

  • Снижение либидо и эректильная дисфункция.
  • Увеличение молочных желез.
  • Утомляемость, слабость и перепады настроения.
  • Нарушение сна.
  • Снижение физической силы, внимания и памяти.

Эти симптомы неспецифичны, поэтому важно подтвердить диагноз лабораторными исследованиями.

Как измерить уровень тестостерона

Для определения уровня гормона необходимо:

  • Сдавать анализ крови утром, натощак.
  • Исключить физические нагрузки, стресс и сексуальную активность за день до анализа.

Норма тестостерона зависит от возраста

  • 18–50 лет: 8,9–42 нмоль/л.
  • Старше 50 лет: 8,6–23,4 нмоль/л.

Чем опасен дефицит тестостерона

Низкий уровень гормона может привести к:

  • Остеопорозу и повышенному риску переломов.
  • Бесплодию.
  • Снижению чувствительности к инсулину, что провоцирует метаболические нарушения.
  • Увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Как восстановить уровень тестостерона

Лечение дефицита тестостерона начинается с коррекции образа жизни:

  • Регулярные физические нагрузки.
  • Здоровый сон (не менее 8 часов).
  • Борьба со стрессом.
  • Отказ от вредных привычек.
  • Снижение веса.

Если эти меры не дают результата, врач может назначить гормональную терапию. Препараты тестостерона подбираются индивидуально и применяются под строгим контролем.

Итог

Дефицит тестостерона — это не просто ухудшение самочувствия, но и серьёзная угроза для здоровья. Мужчинам рекомендуется регулярно проверять уровень гормона, особенно при наличии симптомов. Ранняя диагностика и своевременное лечение помогут сохранить качество жизни и избежать осложнений.

Уточнения

Тестостеро́н (от "тестикулы", "стерол" и "кетоны") — основной половой гормон (андроген) мужских особей позвоночных, отвечающий за развитие внешних гениталий, регулирующий работу придаточных половых желёз и оказывающий влияние на развитие вторичных половых признаков, которые у позвоночных нередко зависят от андрогенов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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