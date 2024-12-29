Дефицит тестостерона: причины, последствия и пути решения

4:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тестостерон — один из ключевых гормонов мужского организма, влияющий на здоровье, настроение и многие физиологические процессы.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Лысый мужчина

Его дефицит может стать причиной серьёзных проблем, начиная от снижения либидо и заканчивая нарушением обмена веществ. Разберём, как распознать нехватку тестостерона, в чём её причины и что с этим делать.

Роль тестостерона в организме

Тестостерон вырабатывается преимущественно в яичках, а небольшая часть — в коре надпочечников. Он отвечает за:

Формирование вторичных половых признаков (рост волос по мужскому типу, развитие гениталий).

Регуляцию работы сальных желез.

Образование сперматозоидов.

Поддержание либидо и сексуального поведения.

Укрепление костной и мышечной ткани.

Обмен холестерина и белка.

Наибольший уровень тестостерона наблюдается в подростковом возрасте. С возрастом его концентрация постепенно снижается.

Причины снижения уровня тестостерона

Медицинский термин для обозначения дефицита тестостерона — гипогонадизм. Он может возникнуть по разным причинам, которые условно делятся на три группы:

Нарушение работы яичек

Травмы, воспаления или операции.

Уменьшение числа клеток, отвечающих за выработку гормона.

Сбой в работе гипофиза или гипоталамуса

Эти отделы мозга контролируют секрецию гормонов, регулирующих уровень тестостерона.

Относительный дефицит

Тестостерона достаточно для обычной жизни, но его не хватает при повышенных нагрузках, например, при занятиях спортом.

К основным причинам дефицита относят:

Возраст: с 30 лет уровень гормона ежегодно снижается на 0,4–2%.

с 30 лет уровень гормона ежегодно снижается на 0,4–2%. Эндокринные заболевания: сахарный диабет и другие патологии могут уменьшать количество рецепторов, воспринимающих гормон.

сахарный диабет и другие патологии могут уменьшать количество рецепторов, воспринимающих гормон. Лишний вес: жировая ткань повышает уровень женского гормона эстрадиола, подавляющего выработку тестостерона.

жировая ткань повышает уровень женского гормона эстрадиола, подавляющего выработку тестостерона. Стрессы: высокий уровень кортизола снижает секрецию тестостерона.

Генетические нарушения, такие как синдром Клайнфельтера.

Симптомы дефицита

Дефицит тестостерона может проявляться следующим образом:

Снижение либидо и эректильная дисфункция.

Увеличение молочных желез.

Утомляемость, слабость и перепады настроения.

Нарушение сна.

Снижение физической силы, внимания и памяти.

Эти симптомы неспецифичны, поэтому важно подтвердить диагноз лабораторными исследованиями.

Как измерить уровень тестостерона

Для определения уровня гормона необходимо:

Сдавать анализ крови утром, натощак.

Исключить физические нагрузки, стресс и сексуальную активность за день до анализа.

Норма тестостерона зависит от возраста

18–50 лет : 8,9–42 нмоль/л.

: 8,9–42 нмоль/л. Старше 50 лет: 8,6–23,4 нмоль/л.

Чем опасен дефицит тестостерона

Низкий уровень гормона может привести к:

Остеопорозу и повышенному риску переломов.

Бесплодию.

Снижению чувствительности к инсулину, что провоцирует метаболические нарушения.

Увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Как восстановить уровень тестостерона

Лечение дефицита тестостерона начинается с коррекции образа жизни:

Регулярные физические нагрузки.

Здоровый сон (не менее 8 часов).

Борьба со стрессом.

Отказ от вредных привычек.

Снижение веса.

Если эти меры не дают результата, врач может назначить гормональную терапию. Препараты тестостерона подбираются индивидуально и применяются под строгим контролем.

Итог

Дефицит тестостерона — это не просто ухудшение самочувствия, но и серьёзная угроза для здоровья. Мужчинам рекомендуется регулярно проверять уровень гормона, особенно при наличии симптомов. Ранняя диагностика и своевременное лечение помогут сохранить качество жизни и избежать осложнений.

Уточнения

Тестостеро́н (от "тестикулы", "стерол" и "кетоны") — основной половой гормон (андроген) мужских особей позвоночных, отвечающий за развитие внешних гениталий, регулирующий работу придаточных половых желёз и оказывающий влияние на развитие вторичных половых признаков, которые у позвоночных нередко зависят от андрогенов.

