Имбирь против простуды и плохого настроения: рецепт здоровья

Знаете ли вы, что имбирь называют "пряностью из рая"? Его пикантный вкус и целебные качества делают этот продукт незаменимым зимой. Его добавляют в чай, выпечку и даже используют как натуральное лекарство. Разберем, почему эта специя так ценится в кулинарии, медицине и косметологии.
Фото: flickr. com by Veganbaking. net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Корень имбиря
Откуда родом имбирь
Имбирь — растение с древней историей. Родом из Южной Азии, он уже в доисторические времена выращивался в Индии, Пакистане и Непале. Позже пряность попала в Древнюю Грецию, а затем распространилась по всему миру. В пищу используют подземный побег, известный как корневище, который можно добавлять как в блюда, так и в напитки. На Руси имбирь стал популярным ингредиентом для приготовления кваса, сбитня и пряников.
Польза имбиря
Для женщин
Улучшение настроения. Эфирные масла или чай с имбирем помогают снять головную боль и поднять настроение.
Борьба с токсикозом. Имбирный чай может облегчить симптомы токсикоза, но важно проконсультироваться с врачом.
Повышение либидо. Регулярное употребление специи положительно влияет на женское здоровье, но эффект проявляется не сразу.
Для мужчин
Поддержка суставов. Компрессы с эфирным маслом снимают воспаления при артрозе и ревматизме.
Здоровье сосудов. Имбирь способствует растворению атеросклеротических бляшек и улучшает кровообращение, что особенно важно для мужчин.
Для детей
Против простуды. Имбирь обладает противовоспалительным и разогревающим эффектом. Его можно добавлять в чай или использовать для ингаляций.
Улучшение аппетита. Для малоежек специя может стать настоящим спасением, но всегда стоит проконсультироваться с педиатром.
Противопоказания
Хотя имбирь полезен, он подходит не всем. Вот основные противопоказания:
Индивидуальная непереносимость. Может вызывать аллергические реакции.
Беременность. Высокие дозы способны спровоцировать сокращение матки.
Гастрит и язвы. Специя может раздражать слизистую желудка.
Прием антикоагулянтов. Имбирь разжижает кровь, что увеличивает риск кровотечений.
Желчнокаменная болезнь. Продукт стимулирует выработку желчи.
Имбирь в косметологии
Имбирь — это не только кулинария, но и эффективный косметический компонент. Вот два простых рецепта:
Маска для лица. Смешайте молотый имбирь с куркумой, разведите водой и нанесите на лицо. Средство уменьшает жирность кожи и борется с прыщами.
Маска для волос. Свежий тертый имбирь смешайте с косметическим маслом, нанесите на корни волос и держите 15-30 минут. Это стимулирует рост волос и делает их крепче.
Как выбирать имбирь
Свежий корень. Ищите крупные корневища с гладкой кожурой без повреждений. Лучше, если они будут похожи на "олений рог" с разветвлениями.
Молотая специя. Проверьте целостность упаковки и срок годности. Качественная специя обладает ярким ароматом.
Уточнения
Имбирь — пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).