Имбирь против простуды и плохого настроения: рецепт здоровья

3:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Знаете ли вы, что имбирь называют "пряностью из рая"? Его пикантный вкус и целебные качества делают этот продукт незаменимым зимой. Его добавляют в чай, выпечку и даже используют как натуральное лекарство. Разберем, почему эта специя так ценится в кулинарии, медицине и косметологии.

Фото: flickr. com by Veganbaking. net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Корень имбиря

Откуда родом имбирь

Имбирь — растение с древней историей. Родом из Южной Азии, он уже в доисторические времена выращивался в Индии, Пакистане и Непале. Позже пряность попала в Древнюю Грецию, а затем распространилась по всему миру. В пищу используют подземный побег, известный как корневище, который можно добавлять как в блюда, так и в напитки. На Руси имбирь стал популярным ингредиентом для приготовления кваса, сбитня и пряников.

Польза имбиря

Для женщин

Улучшение настроения. Эфирные масла или чай с имбирем помогают снять головную боль и поднять настроение.

Эфирные масла или чай с имбирем помогают снять головную боль и поднять настроение. Борьба с токсикозом. Имбирный чай может облегчить симптомы токсикоза, но важно проконсультироваться с врачом.

Имбирный чай может облегчить симптомы токсикоза, но важно проконсультироваться с врачом. Повышение либидо. Регулярное употребление специи положительно влияет на женское здоровье, но эффект проявляется не сразу.

Для мужчин

Поддержка суставов. Компрессы с эфирным маслом снимают воспаления при артрозе и ревматизме.

Компрессы с эфирным маслом снимают воспаления при артрозе и ревматизме. Здоровье сосудов. Имбирь способствует растворению атеросклеротических бляшек и улучшает кровообращение, что особенно важно для мужчин.

Для детей

Против простуды. Имбирь обладает противовоспалительным и разогревающим эффектом. Его можно добавлять в чай или использовать для ингаляций.

Имбирь обладает противовоспалительным и разогревающим эффектом. Его можно добавлять в чай или использовать для ингаляций. Улучшение аппетита. Для малоежек специя может стать настоящим спасением, но всегда стоит проконсультироваться с педиатром.

Противопоказания

Хотя имбирь полезен, он подходит не всем. Вот основные противопоказания:

Индивидуальная непереносимость. Может вызывать аллергические реакции.

Может вызывать аллергические реакции. Беременность. Высокие дозы способны спровоцировать сокращение матки.

Высокие дозы способны спровоцировать сокращение матки. Гастрит и язвы. Специя может раздражать слизистую желудка.

Специя может раздражать слизистую желудка. Прием антикоагулянтов. Имбирь разжижает кровь, что увеличивает риск кровотечений.

Имбирь разжижает кровь, что увеличивает риск кровотечений. Желчнокаменная болезнь. Продукт стимулирует выработку желчи.

Имбирь в косметологии

Имбирь — это не только кулинария, но и эффективный косметический компонент. Вот два простых рецепта:

Маска для лица. Смешайте молотый имбирь с куркумой, разведите водой и нанесите на лицо. Средство уменьшает жирность кожи и борется с прыщами.

Маска для волос. Свежий тертый имбирь смешайте с косметическим маслом, нанесите на корни волос и держите 15-30 минут. Это стимулирует рост волос и делает их крепче.

Как выбирать имбирь

Свежий корень. Ищите крупные корневища с гладкой кожурой без повреждений. Лучше, если они будут похожи на "олений рог" с разветвлениями.

Молотая специя. Проверьте целостность упаковки и срок годности. Качественная специя обладает ярким ароматом.

Уточнения

Имбирь — пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).

