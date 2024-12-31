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Имбирь против простуды и плохого настроения: рецепт здоровья

3:29
Здоровье

Знаете ли вы, что имбирь называют "пряностью из рая"? Его пикантный вкус и целебные качества делают этот продукт незаменимым зимой. Его добавляют в чай, выпечку и даже используют как натуральное лекарство. Разберем, почему эта специя так ценится в кулинарии, медицине и косметологии.

Корень имбиря
Фото: flickr. com by Veganbaking. net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Корень имбиря

Откуда родом имбирь

Имбирь — растение с древней историей. Родом из Южной Азии, он уже в доисторические времена выращивался в Индии, Пакистане и Непале. Позже пряность попала в Древнюю Грецию, а затем распространилась по всему миру. В пищу используют подземный побег, известный как корневище, который можно добавлять как в блюда, так и в напитки. На Руси имбирь стал популярным ингредиентом для приготовления кваса, сбитня и пряников.

Польза имбиря

Для женщин

  • Улучшение настроения. Эфирные масла или чай с имбирем помогают снять головную боль и поднять настроение.
  • Борьба с токсикозом. Имбирный чай может облегчить симптомы токсикоза, но важно проконсультироваться с врачом.
  • Повышение либидо. Регулярное употребление специи положительно влияет на женское здоровье, но эффект проявляется не сразу.

Для мужчин

  • Поддержка суставов. Компрессы с эфирным маслом снимают воспаления при артрозе и ревматизме.
  • Здоровье сосудов. Имбирь способствует растворению атеросклеротических бляшек и улучшает кровообращение, что особенно важно для мужчин.

Для детей

  • Против простуды. Имбирь обладает противовоспалительным и разогревающим эффектом. Его можно добавлять в чай или использовать для ингаляций.
  • Улучшение аппетита. Для малоежек специя может стать настоящим спасением, но всегда стоит проконсультироваться с педиатром.

Противопоказания

Хотя имбирь полезен, он подходит не всем. Вот основные противопоказания:

  • Индивидуальная непереносимость. Может вызывать аллергические реакции.
  • Беременность. Высокие дозы способны спровоцировать сокращение матки.
  • Гастрит и язвы. Специя может раздражать слизистую желудка.
  • Прием антикоагулянтов. Имбирь разжижает кровь, что увеличивает риск кровотечений.
  • Желчнокаменная болезнь. Продукт стимулирует выработку желчи.

Имбирь в косметологии

Имбирь — это не только кулинария, но и эффективный косметический компонент. Вот два простых рецепта:

  • Маска для лица. Смешайте молотый имбирь с куркумой, разведите водой и нанесите на лицо. Средство уменьшает жирность кожи и борется с прыщами.
  • Маска для волос. Свежий тертый имбирь смешайте с косметическим маслом, нанесите на корни волос и держите 15-30 минут. Это стимулирует рост волос и делает их крепче.

Как выбирать имбирь

  • Свежий корень. Ищите крупные корневища с гладкой кожурой без повреждений. Лучше, если они будут похожи на "олений рог" с разветвлениями.
  • Молотая специя. Проверьте целостность упаковки и срок годности. Качественная специя обладает ярким ароматом.

Уточнения

Имбирь пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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