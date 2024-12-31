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Чистка зубов без ошибок: как правильно использовать ирригатор

2:40
Здоровье

Все больше людей сталкиваются с заболеваниями полости рта. Основными причинами стоматологических проблем являются избыток углеводов в рационе и недостаточная гигиена. Одной зубной щетки недостаточно для качественного очищения зубов — на помощь приходит ирригатор.

Девушка на приёме у стоматолога
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на приёме у стоматолога

Почему стоит использовать ирригатор

Ирригатор помогает эффективно очищать межзубное пространство и труднодоступные места, удаляя налет и остатки пищи мягкой струей воды. Это особенно важно для людей с брекетами, имплантами и другими ортодонтическими конструкциями, между которыми часто застревает пища.

Если плохо очищать зубы, бактерии начинают активно размножаться, что приводит к воспалениям и неприятному запаху изо рта (галитозу). Ирригатор решает эти проблемы и делает уход за полостью рта проще и эффективнее.

Как пользоваться ирригатором

Подготовьте устройство:

Залейте в резервуар воду или специальный раствор. Для ухода за деснами можно использовать смеси с содой и солью. Для детей подойдет раствор ромашки — он мягкий и приятный на вкус.

Выберите насадку:

Для брекетов используйте щетку с конусовидной щетиной.
Для очистки языка подойдет насадка в виде петли.

Настройте режим:

Новичкам рекомендуется начинать с низкой мощности, чтобы привыкнуть к ощущениям.

Процесс очистки:

Направьте струю воды под углом 90 градусов к зубам.
Круговыми движениями очистите линию десен и межзубные промежутки, задерживаясь на каждом участке на пару секунд.
Для чистки языка проведите струей от корня к кончику.

Как часто пользоваться ирригатором

Оптимальную частоту использования определяет стоматолог. Обычно, если вы чистите зубы дважды в день, то ирригатором нужно пользоваться после каждой чистки.

Когда ирригатор противопоказан

  • Дети до 7 лет. У них еще не сформировался прикус, поэтому лучше использовать флостики — безопасные и эффективные одноразовые зубные нити.
  • Чувствительные десны. Устройство может травмировать воспаленные ткани. Однако здоровые десны ирригатор массирует, улучшая кровообращение и предотвращая пародонтит.

Может ли ирригатор заменить щетку и зубную нить

Хотя ирригатор превосходно справляется с удалением налета и остатков пищи, он не предназначен для чистки и отбеливания эмали. Поэтому он должен дополнять, а не заменять щетку и нить.

Уточнения

Ирригатор для ротовой полости (англ. oral irrigator, dental water jet) — домашнее устройство для удаления зубного налёта, остатков пищи из межзубных промежутков, и массажа дёсен за счёт пульсаций водяной струи.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Михайловский Алексей
Проводит планирование лечения на основе результатов комплексной медицинской диагностики и компьютерной томографии, лечение различных зубных патологий, все виды дентальной имплантации
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