Чистка зубов без ошибок: как правильно использовать ирригатор

Все больше людей сталкиваются с заболеваниями полости рта. Основными причинами стоматологических проблем являются избыток углеводов в рационе и недостаточная гигиена. Одной зубной щетки недостаточно для качественного очищения зубов — на помощь приходит ирригатор.
Ирригатор помогает эффективно очищать межзубное пространство и труднодоступные места, удаляя налет и остатки пищи мягкой струей воды. Это особенно важно для людей с брекетами, имплантами и другими ортодонтическими конструкциями, между которыми часто застревает пища.
Если плохо очищать зубы, бактерии начинают активно размножаться, что приводит к воспалениям и неприятному запаху изо рта (галитозу). Ирригатор решает эти проблемы и делает уход за полостью рта проще и эффективнее.
Залейте в резервуар воду или специальный раствор. Для ухода за деснами можно использовать смеси с содой и солью. Для детей подойдет раствор ромашки — он мягкий и приятный на вкус.
Для брекетов используйте щетку с конусовидной щетиной.
Для очистки языка подойдет насадка в виде петли.
Новичкам рекомендуется начинать с низкой мощности, чтобы привыкнуть к ощущениям.
Направьте струю воды под углом 90 градусов к зубам.
Круговыми движениями очистите линию десен и межзубные промежутки, задерживаясь на каждом участке на пару секунд.
Для чистки языка проведите струей от корня к кончику.
Оптимальную частоту использования определяет стоматолог. Обычно, если вы чистите зубы дважды в день, то ирригатором нужно пользоваться после каждой чистки.
Хотя ирригатор превосходно справляется с удалением налета и остатков пищи, он не предназначен для чистки и отбеливания эмали. Поэтому он должен дополнять, а не заменять щетку и нить.
Ирригатор для ротовой полости (англ. oral irrigator, dental water jet) — домашнее устройство для удаления зубного налёта, остатков пищи из межзубных промежутков, и массажа дёсен за счёт пульсаций водяной струи.
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