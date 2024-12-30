Тёмные эмпаты: заботливые снаружи, опасные внутри

3:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Представьте человека, который кажется чутким и заботливым, но на самом деле использует эмпатию как инструмент для достижения собственных целей. Таких людей называют "тёмными эмпатами".

Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Компания друзей

Кто такие тёмные эмпаты?

Термин "тёмный эмпат" описывает личность, сочетающую высокую эмпатию с так называемой "тёмной триадой" черт:

Психопатия : импульсивность и безжалостность.

: импульсивность и безжалостность. Нарциссизм : чувство собственного величия и высокомерие.

: чувство собственного величия и высокомерие. Макиавеллизм: склонность к стратегическому манипулированию.

Впервые этот термин был введён в исследовании 2021 года, опубликованном в журнале Personality and Individual Differences.

Как распознать тёмного эмпата?

Тёмные эмпаты могут демонстрировать следующие признаки:

Манипулятивная эмпатия : использование понимания чувств других для личной выгоды.

: использование понимания чувств других для личной выгоды. Отсутствие подлинной заботы : их сочувствие поверхностно и направлено на достижение собственных целей.

: их сочувствие поверхностно и направлено на достижение собственных целей. Социальная ловкость : умение распознавать и использовать эмоциональные сигналы окружающих.

: умение распознавать и использовать эмоциональные сигналы окружающих. Избегание ответственности: склонность оправдывать свои действия и не признавать вину.

Риски взаимодействия с тёмными эмпатами

Взаимодействие с такими людьми может привести к:

Эмоциональной путанице : двусмысленное поведение вызывает сомнения и неуверенность.

: двусмысленное поведение вызывает сомнения и неуверенность. Снижению самооценки : постоянная манипуляция подрывает уверенность в себе.

: постоянная манипуляция подрывает уверенность в себе. Эмоциональному истощению : токсичные отношения истощают психологические ресурсы.

: токсичные отношения истощают психологические ресурсы. Социальной изоляции: возможное отдаление от здоровых отношений.

Как защититься от тёмных эмпатов?

Распознавание манипуляций : обращайте внимание на признаки газлайтинга, виктимизации и попытки вызвать чувство вины.

: обращайте внимание на признаки газлайтинга, виктимизации и попытки вызвать чувство вины. Установление границ : чётко определяйте и отстаивайте свои личные границы.

: чётко определяйте и отстаивайте свои личные границы. Самоосознание : понимание собственных эмоций помогает избежать ловушек манипуляторов.

: понимание собственных эмоций помогает избежать ловушек манипуляторов. Прекращение токсичных отношений : при необходимости ограничьте или прекратите общение с такими людьми.

: при необходимости ограничьте или прекратите общение с такими людьми. Обращение за профессиональной помощью: если ситуация становится невыносимой, обратитесь к психотерапевту.

Что такое здоровая эмпатия?

Здоровая эмпатия характеризуется:

Балансом : способность понимать чувства других без потери собственных границ.

: способность понимать чувства других без потери собственных границ. Установлением здоровых границ : умение быть поддерживающим, не погружаясь чрезмерно в чужие эмоции.

: умение быть поддерживающим, не погружаясь чрезмерно в чужие эмоции. Открытым общением : искренний интерес к переживаниям других и активное слушание.

: искренний интерес к переживаниям других и активное слушание. Предоставлением поддержки: готовность помочь без ущерба для собственного благополучия.

Настоящая эмпатия способствует созданию значимых и позитивных отношений, основанных на взаимном уважении и поддержке.

Внимание к "тёмным эмпатам"

Термин "тёмный эмпат" стал популярным в социальных сетях, особенно на платформе TikTok, где хештег #darkempathtok собрал более 25 000 публикаций.

Однако важно помнить, что, несмотря на распространение этого термина в интернете, в психологической науке "тёмный эмпат" не признан официально как отдельный тип личности.

Поэтому рекомендуется подходить к информации из социальных сетей с осторожностью и опираться на данные научных исследований.

Уточнения

Эмпа́тия (греч. ἐν - "в" + греч. πάθος - "страсть", "страдание", "сострадание", "чувство", "сочувствие") — осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека без потери ощущения происхождения этого переживания.

