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Тёмные эмпаты: заботливые снаружи, опасные внутри

3:34
Здоровье

Представьте человека, который кажется чутким и заботливым, но на самом деле использует эмпатию как инструмент для достижения собственных целей. Таких людей называют "тёмными эмпатами".

Компания друзей
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Компания друзей

Кто такие тёмные эмпаты?

Термин "тёмный эмпат" описывает личность, сочетающую высокую эмпатию с так называемой "тёмной триадой" черт:

  • Психопатия: импульсивность и безжалостность.
  • Нарциссизм: чувство собственного величия и высокомерие.
  • Макиавеллизм: склонность к стратегическому манипулированию.

Впервые этот термин был введён в исследовании 2021 года, опубликованном в журнале Personality and Individual Differences.

Как распознать тёмного эмпата?

Тёмные эмпаты могут демонстрировать следующие признаки:

  • Манипулятивная эмпатия: использование понимания чувств других для личной выгоды.
  • Отсутствие подлинной заботы: их сочувствие поверхностно и направлено на достижение собственных целей.
  • Социальная ловкость: умение распознавать и использовать эмоциональные сигналы окружающих.
  • Избегание ответственности: склонность оправдывать свои действия и не признавать вину.

Риски взаимодействия с тёмными эмпатами

Взаимодействие с такими людьми может привести к:

  • Эмоциональной путанице: двусмысленное поведение вызывает сомнения и неуверенность.
  • Снижению самооценки: постоянная манипуляция подрывает уверенность в себе.
  • Эмоциональному истощению: токсичные отношения истощают психологические ресурсы.
  • Социальной изоляции: возможное отдаление от здоровых отношений.

Как защититься от тёмных эмпатов?

  • Распознавание манипуляций: обращайте внимание на признаки газлайтинга, виктимизации и попытки вызвать чувство вины.
  • Установление границ: чётко определяйте и отстаивайте свои личные границы.
  • Самоосознание: понимание собственных эмоций помогает избежать ловушек манипуляторов.
  • Прекращение токсичных отношений: при необходимости ограничьте или прекратите общение с такими людьми.
  • Обращение за профессиональной помощью: если ситуация становится невыносимой, обратитесь к психотерапевту.

Что такое здоровая эмпатия?

Здоровая эмпатия характеризуется:

  • Балансом: способность понимать чувства других без потери собственных границ.
  • Установлением здоровых границ: умение быть поддерживающим, не погружаясь чрезмерно в чужие эмоции.
  • Открытым общением: искренний интерес к переживаниям других и активное слушание.
  • Предоставлением поддержки: готовность помочь без ущерба для собственного благополучия.

Настоящая эмпатия способствует созданию значимых и позитивных отношений, основанных на взаимном уважении и поддержке.

Внимание к "тёмным эмпатам"

Термин "тёмный эмпат" стал популярным в социальных сетях, особенно на платформе TikTok, где хештег #darkempathtok собрал более 25 000 публикаций.

Однако важно помнить, что, несмотря на распространение этого термина в интернете, в психологической науке "тёмный эмпат" не признан официально как отдельный тип личности.

Поэтому рекомендуется подходить к информации из социальных сетей с осторожностью и опираться на данные научных исследований.

Уточнения

Эмпа́тия (греч. ἐν - "в" + греч. πάθος - "страсть", "страдание", "сострадание", "чувство", "сочувствие") — осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека без потери ощущения происхождения этого переживания.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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