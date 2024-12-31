Новогодний ритуал с бумажкой: насколько он безопасен для здоровья

2:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С наступлением Нового года приходят не только праздники и радость, но и множество различных ритуалов. Один из самых популярных — это загадывание желаний, а также старая традиция сжигания бумажки с написанным на ней желанием и запивания пепла шампанским. Однако среди этих практик есть одна, которая выглядит несколько странно — съесть бумажку с желанием. Стоит ли следовать этой традиции и как она может отразиться на вашем здоровье?

Фото: https://www.instagram.com/leratv by Инстаграм Леры Кудрявцевой is licensed under public doman Ёлка Леры Кудрявцевой

Безопасные варианты

Если вы решите записать желание на обычной салфетке из целлюлозы и съесть её, вреда для здоровья не будет. Этот материал гипоаллергенный и безопасен, так как салфетки из целлюлозы специально создаются для контакта с продуктами питания. Целлюлоза в большинстве случаев разлагается в желудке без негативных последствий.

Кроме того, небольшие кусочки обычной офисной бумаги тоже не причинят вреда, так как она также состоит из органических веществ. Но здесь важно учитывать один момент: если бумага использует вторичное сырьё, например, ветошь или макулатуру, ситуация может измениться.

Когда лучше не есть бумагу

Если речь идёт о глянцевой или мелованной бумаге, то тут стоит насторожиться. Такие виды бумаги часто содержат химические вещества, которые могут быть вредными для здоровья. В худшем случае это приведет к аллергии или расстройствам пищеварительной системы. Поэтому, если вы решите следовать этому ритуалу, выбирайте исключительно безопасные материалы.

Также важно помнить, что чернила на бумаге могут быть токсичными, особенно если вы пишете ручкой, а не карандашом. Состав чернил может включать химические вещества, которые тоже не стоит употреблять.

Итоги

Хотя практика съедания бумажки с желанием может показаться интересной, не забывайте о возможных рисках. Важно помнить, что даже если сам ритуал безопасен, в новогоднем меню и без того немало продуктов, которые могут нагрузить ваш организм. Подумайте дважды, прежде чем следовать подобным традициям, чтобы не закончить праздник не только с сбывшимся желанием, но и с неприятными последствиями для здоровья.

Уточнения

Новый год - главный календарный праздник, который отмечает начало годового цикла. Дату Нового года определяет принятый в каждой конкретной культуре календарь.

