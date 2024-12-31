Серьезный сигнал: почему вы постоянно чувствуете голод и как это лечить

2:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие из нас иногда говорят: "У меня такой зверский аппетит, что и слона бы съел". Иногда это просто шутка, но если вы постоянно чувствуете, что вам хочется есть, стоит обратить внимание на возможные причины этого.

Фото: flickr.com by Jannes Pockele, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Женщина ест

Часто люди не задумываются о таких сигналах организма, но это может быть серьезным поводом для беспокойства. Постоянный голод не только доставляет дискомфорт, но и может привести к перееданию, которое в свою очередь чревато проблемами со здоровьем.

Переедание и его последствия

Переедание — это не просто привычка, это сигнал организма о возможных проблемах. Врачи утверждают, что оно может быть связано с рядом заболеваний, таких как сахарный диабет или проблемы с инсулином. Недостаток этого гормона или его резистентность в клетках мешают нормальному проникновению глюкозы в клетки, что вызывает постоянное чувство голода.

Этот механизм довольно часто наблюдается у людей с диабетом. Когда глюкоза не поступает в клетки, пищевой центр организма активизируется, и возникает непреодолимое желание есть.

Гипертиреоз — еще одна причина

Если ваш аппетит неукротим, это может быть связано и с проблемами щитовидной железы. При гипертиреозе, когда уровень гормонов тироксина и трийодтиронина значительно повышен, у человека развивается не только постоянный голод, но и слабость, выпадение волос и раздражительность. Это серьезное заболевание, которое требует немедленного вмешательства специалистов.

Паразитоз и голод

Кроме того, одним из возможных факторов постоянного голода может быть гельминтоз — заражение паразитами. Это заболевание часто возникает из-за употребления плохо приготовленного мяса, речной рыбы или небутилированной воды. Паразиты забирают у организма полезные вещества, вызывая постоянное чувство голода.

Если вы заметили, что постоянное желание есть сопровождается другими симптомами, такими как слабость, раздражительность или изменения в состоянии кожи и волос, не откладывайте визит к врачу. Это может быть сигналом серьезных нарушений в организме.

Уточнения

Психоге́нное перееда́ние (также приступообра́зное перееда́ние, компульси́вное перееда́ние или расстро́йство компульси́вного перееда́ния, гиперфаги́ческая реа́кция на стре́сс; англ. binge-eating disorder, сокращённо BED) — расстройство приёма пищи, представляющее собой чрезмерное употребление еды, приводящее к появлению лишнего веса, и являющееся реакцией на дистресс.

