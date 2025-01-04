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Клубника по утрам для улучшения эрекции и ещё два популярных мифа о мужском здоровье 2024 года

1:54
Здоровье

В 2024 году социальные сети были переполнены неожиданными советами по улучшению мужского здоровья. Одним из таких советов стали призывы к прыжкам для улучшения мочеиспускания. Портал Dubawa собрал главные мифы о мужском здоровье, распространявшиеся в течение года.

Пара на отдыхе
Фото: flickr.com by Педро Рибейру Симоэнс, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пара на отдыхе

Один из самых популярных мифов заключался в том, что пробуждение без утренней эрекции является признаком плохого здоровья мужчины. Автор одного из постов в социальной сети предлагал есть клубнику по утрам для улучшения эрекции. Однако эксперты Международного общества сексуальной медицины утверждают, что потенция зависит от возраста и циркадных ритмов мужчины, и не существует научных доказательств того, что клубника может вылечить эректильную дисфункцию.

Другой популярный совет, распространившийся через популярный мессенджер, утверждал, что прыжки могут помочь при задержке мочеиспускания у мужчин. В одном из постов рассказывалось о 70-летнем пациенте, который не мог помочиться после сна. После 20 прыжков на месте, рекомендованных урологом, проблема была решена. Однако уролог Джонсон Удоди предостерег от таких методов и рекомендовал обращаться к врачу, так как задержка мочи может быть связана с раком простаты.

Еще один популярный совет в социальной сети, представленный якобы врачом, утверждал, что для снижения риска рака простаты мужчины должны заниматься сексом не менее 21 раза в месяц. Однако уролог Орулотими Огундини отметил, что помимо регулярности сексуальной активности, на развитие рака простаты влияют возраст, история болезни, место жительства и другие факторы.

Уточнения

Эре́кция (от лат. erectio «выпрямление») — увеличение объёма полового члена и его отвердение в результате наполнения кровью полостей пещеристых тел.

Поте́нция (полова́я поте́нция) (лат.   — возможность), в медицине — способность организма к половому акту.

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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