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Долгосрочные последствия COVID-19: влияние на почки

1:38
Здоровье

Исследователи из Каролинского института обнаружили, что функции почек после коронавируса ухудшаются на 47 % быстрее, чем после пневмонии или других острых респираторных заболеваний. С результатами исследования можно ознакомиться в журнале JAMA Network Open.

Пожилая больная в маске
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пожилая больная в маске

Учёные проанализировали данные проекта SCREAM, который изучает механизмы развития болезней почек и связанные с ними факторы риска. В исследовании участвовали более 1,3 миллиона жителей Стокгольма.

Анализ показал, что коронавирусная инфекция значительно ускоряет снижение клубочковой фильтрации — одного из ключевых показателей работы почек. Это снижение продолжается как минимум два года после выздоровления.

Важно отметить, что COVID-19 оказывает более сильное влияние на почки, чем другие лёгочные инфекции, такие как пневмония. У людей, перенёсших коронавирус, скорость клубочковой фильтрации снижается на 47 % быстрее, чем у тех, кто болел другими формами ОРЗ.

Кроме того, коронавирус повышает риск резкого ухудшения фильтрующей способности почек на 20 %, что приводит к падению клубочковой фильтрации на 25 % и более. Особенно высокий риск (42 %) наблюдается у пациентов с тяжёлыми формами заболевания, которые были госпитализированы.

Учёные подчёркивают необходимость регулярных обследований почек у всех пациентов, перенёсших коронавирус, чтобы своевременно выявить возможные нарушения.

Уточнения

По́чка челове́ка (лат. ren, греч. νεφρός [nephros]) — парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством функции мочеобразования регуляцию химического гомеостаза организма.

Пандеми́я COVID-19 — пандемия из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Коронавирусы (лат. Coronaviridae) — семейство РНК-содержащих вирусов, включающее на май 2020 года 45 видов, объединённых в два подсемейства.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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