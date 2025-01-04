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Осторожно: эти овощи при жарке выделяют вредные вещества

0:59
Здоровье

Японские учёные из Университета Мэйджо обнаружили, что при жарке на оливковом масле при температуре выше 140 градусов чеснок, лук и лук-порей выделяют вредные трансжиры. Эти вещества являются одной из основных причин сердечно-сосудистых заболеваний, так как они образуются в процессе жарки и могут встречаться в жареных продуктах, полуфабрикатах и маргарине.

Процесс приготовления
Фото: commons.wikimedia.org/ by Hye-youngJung, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Процесс приготовления

Исследования показали, что даже ненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в растительных маслах, могут превращаться в трансжиры при воздействии высоких температур. Таким образом, некоторые овощи, такие как чеснок, лук и лук-порей, могут способствовать образованию трансжиров при жарке на оливковом масле.

Учёные считают, что этот факт может повлиять на рекомендации по здоровому питанию и требуют разработки стратегий для минимизации трансжиров в домашней кулинарии.

Уточнения

Жа́ренье (также жа́рка, жарение) — способ тепловой обработки пищевых продуктов в соприкосновении с жиром или вообще без жира при температурах, вызывающих образование корочки (реакция Майяра). 

Трансжиры́ (трансизоме́ры жирных кислот, ТЖК) — разновидность ненасыщенных жиров, находящихся в транс-конфигурации, то есть имеющих расположение углеводородных заместителей по разные стороны двойной связи «углерод-углерод».
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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