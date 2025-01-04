Осторожно: эти овощи при жарке выделяют вредные вещества

Японские учёные из Университета Мэйджо обнаружили, что при жарке на оливковом масле при температуре выше 140 градусов чеснок, лук и лук-порей выделяют вредные трансжиры. Эти вещества являются одной из основных причин сердечно-сосудистых заболеваний, так как они образуются в процессе жарки и могут встречаться в жареных продуктах, полуфабрикатах и маргарине.
Исследования показали, что даже ненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в растительных маслах, могут превращаться в трансжиры при воздействии высоких температур. Таким образом, некоторые овощи, такие как чеснок, лук и лук-порей, могут способствовать образованию трансжиров при жарке на оливковом масле.
Учёные считают, что этот факт может повлиять на рекомендации по здоровому питанию и требуют разработки стратегий для минимизации трансжиров в домашней кулинарии.
Жа́ренье (также жа́рка, жарение) — способ тепловой обработки пищевых продуктов в соприкосновении с жиром или вообще без жира при температурах, вызывающих образование корочки (реакция Майяра).
Трансжиры́ (трансизоме́ры жирных кислот, ТЖК) — разновидность ненасыщенных жиров, находящихся в транс-конфигурации, то есть имеющих расположение углеводородных заместителей по разные стороны двойной связи «углерод-углерод».
Учёные провели исследование, в котором изучали поведение мышей, получавших воду с кофеином и подсластителями. Удивительно, что сочетание кофеина и сахара увеличивает период "свободного хода" у животных, меняя их активность с ночной на дневную. Это открытие поднимает вопросы о влиянии этих веществ на ритмы организма.