Последствия позднего ужина: как еда на ночь влияет на организм

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование учёных из Медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете показало, что поздний ужин негативно влияет на способность организма перерабатывать глюкозу.

Фото: flickr.com by Eugene Kim, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пельмени

В эксперименте участвовали 26 человек с избыточным весом и ожирением, страдающих диабетом второго типа. Исследователи разделили участников на две группы: "ранние едоки" (менее 45% суточных калорий после 17:00) и "поздние едоки" (больше калорий в вечернее время).

Результаты показали, что участники из группы "поздних едоков" потребляли больше углеводов и жиров после 17:00, что приводило к ухудшению толерантности к глюкозе. Уровни глюкозы и инсулина натощак были схожими для обеих групп, но у "поздних едоков" уровень глюкозы оставался значительно выше через 30 и 60 минут после еды.

Таким образом, исследование подтверждает, что время приёма пищи может влиять на метаболизм глюкозы независимо от количества потребляемых калорий и веса. Учёные рекомендуют обратить внимание на ранние ужины и избегать употребления высокоуглеводной пищи на ночь, чтобы улучшить контроль уровня сахара в крови и снизить риск развития метаболических заболеваний.

Уточнения

У́жин арх. ве́черя — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.



Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

