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Декабрь без тревог: как снизить уровень стресса перед Новым годом

3:30
Здоровье

Декабрь — это месяц, который часто вызывает стресс и напряжение. Как же справиться с этим и встретить Новый год без лишних переживаний?

Девушка в стрессе
Фото: Openverse by CollegeDegrees360, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Девушка в стрессе

Издание Psychologies.ru предлагает разобраться с этой проблемой вместе с клиническим психологом, и наметить пять шагов, которые помогут встретить новогодние праздники без стресса.

  1. Организуйте пространство вокруг себя. Наше физическое окружение тесно связано с нашим эмоциональным состоянием. Беспорядок на рабочем столе, незавершённые дела и списки задач могут вызывать тревогу и беспокойство. Начните с малого — наведите порядок на рабочем столе, уберите ненужные вещи, составьте список задач. Подумайте, что из этого действительно важно, а что можно отложить или перепоручить кому-то другому. Организация пространства поможет снизить уровень стресса и создаст пространство для новых идей и эмоций.
  2. Позаботьтесь о своём теле. Физическое состояние напрямую влияет на нашу устойчивость к стрессу. Недостаток сна и несбалансированное питание могут привести к усталости и раздражительности. Уделите внимание режиму сна — старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время. Физическая активность, такая как утренняя зарядка или прогулка после работы, поможет улучшить кровообращение и снять напряжение. Также важно следить за питанием — увеличьте потребление сложных углеводов и продуктов, богатых магнием, для поддержания здоровья нервной системы.
  3. Откажитесь от стремления к идеалу. Одной из главных причин стресса в декабре является перфекционизм и завышенные ожидания. Как же вернуть себе спокойствие? Пересмотрите свои приоритеты. Что для вас действительно важно — уютный семейный вечер, спокойная атмосфера или особое блюдо? Откажитесь от стремления к идеалу. Настоящее удовольствие приносят мелочи, а не идеальные декорации. Снижение фокуса на идеале поможет уменьшить тревожность и наслаждаться настоящим моментом.
  4. Создайте ритуалы. Ритуалы помогают упорядочить жизнь и укрепить связь с настоящим. Например, напишите письмо самому себе. Расскажите о том, за что вы благодарны уходящему году, что хотите оставить в прошлом, а что — развивать. Создайте семейную традицию. Начните Новый год с прогулки или совместного приготовления завтрака. Ритуалы создают ощущение стабильности и помогают справиться с тревожностью.
  5. Ищите счастье здесь и сейчас. Настоящее удовольствие скрыто в мелочах. Как научиться радоваться жизни? Практикуйте благодарность. Каждый день записывайте три вещи, которые принесли вам радость. Замедляйтесь. Остановитесь, чтобы насладиться запахом кофе, теплом солнца или звуками природы. Исследования показывают, что благодарность повышает уровень дофамина — гормона счастья.

Декабрь — это время для осознанного завершения года и подготовки к новому. Комфортное пространство, забота о себе, осознанные ожидания, ритуалы и чувство благодарности помогут вам встретить Новый год с лёгкостью и ощущением счастья.

Уточнения

Дека́брь (лат. December, Decembris, от decem — десять) — двенадцатый месяц григорианского календаря.

Новый год — главный календарный праздник, который отмечает начало годового цикла.

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических),

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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