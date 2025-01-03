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Секрет стройности и здоровья: добавьте в рацион этот всем доступный фрукт

1:23
Здоровье

Яблоки обладают низким содержанием сахара, что делает их ценным продуктом для людей с сахарным диабетом 2-го типа или преддиабетом, утверждают эксперты. Этот фрукт относится к категории продуктов с низким гликемическим индексом, что означает отсутствие резкого повышения уровня сахара в крови после его употребления. Благодаря этому, уровень энергии и настроение остаются стабильными.

Яблоки
Фото: commons.wikimedia.org. by Sven Teschke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Яблоки

Регулярное включение яблок в рацион может стать эффективным элементом здорового питания и способствовать снижению веса. Высокое содержание клетчатки в яблоках обеспечивает длительное чувство сытости, что помогает контролировать потребление калорий и способствует похудению, пишет Super. ru.

Доктор медицинских наук, диетолог Эмили Хэммон отметила, что ежедневное употребление яблок приносит непосредственную пользу, включая снижение веса. В одном из исследований женщины с ожирением, ежедневно включавшие в свой рацион яблоки, через 12 недель достигли более значительного похудения по сравнению с контрольной группой, потреблявшей овсяное печенье.

Однако важно помнить, что при наличии заболеваний необходимо следовать рекомендациям лечащего врача, несмотря на потенциальную пользу определённых продуктов.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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