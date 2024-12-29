Психология семейных отношений: как укрепить брак и избежать ссор

2:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В современном мире, где всё стремительно меняется, поддерживать гармонию в семье становится всё сложнее. Виктория Мещерина, психолог и эксперт по системному семейному консультированию, в разговоре с Ньюсинфо предлагает несколько советов о том, как укрепить отношения и эффективно справляться с конфликтами.

Фото: freepik.com by seventyfour, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ссора

Эксперт подчёркивает, что ссоры неизбежны и часто возникают из-за различий в поведении партнёров. Она выделяет два основных подхода к конфликтам: преследующий партнёр стремится найти решение, а отстраняющийся — избежать конфликта.

Чтобы улучшить общение и справиться с негативными эмоциями, Виктория предлагает три стратегии:

Самоконтроль. Важно научиться успокаивать себя во время гнева. Вместо того чтобы требовать от партнёра "успокоиться", лучше сосредоточиться на своих чувствах. Это создаст более спокойную атмосферу для конструктивного разговора. Изменение поведения. Попробуйте изменить свою реакцию на конфликт. Например, если вы привыкли кричать, попробуйте говорить спокойно. Это покажет вашу готовность к диалогу. Признание эмоций. Покажите партнёру, что вы понимаете его чувства. Скажите: "Я вижу, что ты расстроен. Давай поговорим об этом". Это поможет выйти из негативного цикла и открыть пространство для честного общения.

Семейные отношения могут меняться со временем: от рождения детей до конфликтов с родственниками. Виктория подчёркивает важность открытого и честного общения.

"Обсуждайте возможные проблемы заранее. Например, если к вам приезжает свекровь, заранее договоритесь о том, как вы будете общаться", — советует психолог.

Поддержка и забота друг о друге помогают снизить стресс и предотвратить конфликты. Виктория также отмечает, что совместная работа — ключевой элемент в решении проблем. Когда партнёры понимают, что они работают вместе, любое напряжение становится задачей, которую можно преодолеть.

Эффективное общение — основа прочных отношений. Виктория рекомендует использовать "я-послания" для выражения своих чувств и потребностей. Это помогает избежать обвинений и создаёт пространство для конструктивного диалога.

"Настоящая близость возникает, когда партнёры становятся уязвимыми друг перед другом, делятся своими чувствами и поддерживают друг друга в трудные моменты. Разделяя боль, мы уменьшаем её, а радость становится только сильнее", — подчёркивает психолог.

Уточнения

Семья́ — социальный институт, являющийся базовой ячейкой общества.



Конфли́кт (лат. conflictus — столкнувшийся) — наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах, происходящих в процессе социального взаимодействия, заключающийся в противодействии участников этого взаимодействия.

