Новый год в одиночестве — это не страшно: возможность для самопознания и самоанализа

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психолог Елена Морозова утверждает, что празднование Нового года в одиночестве может принести положительные результаты и способствовать самопознанию.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в чёрном комбинезоне

По мнению специалиста, которым она поделилась в беседе с Манитаймс, встреча Нового года в одиночку может быть полезной для тех, кто переживает непростой жизненный период или стремится лучше узнать себя. Кроме того, такой опыт может быть полезен и для тех, кто хочет внести изменения в свою жизнь и проанализировать свои цели и ценности.

Елена Морозова также отмечает, что одиночество в новогоднюю ночь не обязательно должно восприниматься как негативный опыт. Вместо этого, человек может использовать это время для отдыха и размышлений о прошедшем годе.

Если человек всё же чувствует себя одиноко, психолог рекомендует ему попробовать связаться с другими людьми, которые также празднуют Новый год в одиночестве. Например, можно общаться с ними через социальные сети или видеосвязь.

В заключение, Елена Морозова подчёркивает, что одиночество в новогоднюю ночь может быть полезным для тех, кто хочет переосмыслить свою жизнь и подготовиться к переменам.

Уточнения

Одино́чество — состояние одинокого человека.



Новый год — главный календарный праздник, который отмечает начало годового цикла.

