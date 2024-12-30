Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Праздничный винегрет: добавляем один продукт — и вкус меняется до неузнаваемости
Электромобили подорожали: какие модели остались доступными
Путин поручил разработать патриотические туры для школьников
Почему россияне увеличили переводы на 71% перед Новым годом
Тропики у вас дома: как вырастить лимон из косточки
Изобретение нижегородцев: виброизоляторы для бесшумного транспорта
Терпение и любовь: как научить щенка туалетным привычкам
Спасение для суставов: простые советы, которые работают
Экзотические питомцы: риски, о которых вам не скажут

Витамин D: сколько нужно для здоровья и где кроется опасность

1:54
Здоровье

Зима — это не только пора белых пейзажей, морозного воздуха и праздничной суеты. Вместе с этим сезоном приходит недостаток солнечного света, что особенно остро ощущается в наши дни, когда снег часто сменяется дождями, а морозы — оттепелями. Сырость, серость, промозглая сырость — такие реалии современной зимы.

витамин д
Фото: pxhere
витамин д

Неудивительно, что многие начинают принимать витамин D, чтобы поддержать организм в этих условиях. Этот витамин, известный как "солнечный", помогает компенсировать нехватку света. Однако, как выяснили специалисты, многие популярные добавки содержат опасно высокие дозировки.

Что говорят эксперты

Оптимальная суточная норма витамина D, по мнению медиков, составляет 20 микрограммов (800 единиц). Однако анализ рынка показал тревожную картину: из 23 проверенных добавок лишь 4 соответствовали рекомендованной дозировке. В некоторых препаратах концентрация витамина доходила до 100 микрограммов, что в 5 раз превышает максимально допустимый уровень.

Чем опасен переизбыток

Медики предупреждают: чрезмерное потребление витамина D может вызвать тошноту, боль в животе и серьёзно навредить почкам. При этом этот витамин остаётся важным элементом для здоровья — он поддерживает иммунитет, укрепляет кости и регулирует обмен веществ.

Кому нужен дополнительный приём витамина D

Особую необходимость в нём испытывают пожилые люди и те, кто редко бывает на улице. Однако у здоровых людей, проводящих летом достаточно времени на солнце, нет острой нужды в добавках.

Как не навредить себе

Врачи советуют: принимать витамин D следует только по рекомендации специалиста, строго соблюдая дозировку.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

Обсудить
Сейчас читают
Первая экс-супруга Яниса Тиммы заявила, что подвела шестилетнего сына к гробу с отцом
Российский шоу-бизнес
Первая экс-супруга Яниса Тиммы заявила, что подвела шестилетнего сына к гробу с отцом Аудио 
В авиакомпании AZAL назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане
Правда ТВ
В авиакомпании AZAL назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане Аудио 
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Экономика и бизнес
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире Аудио 
Популярное
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?

Чистотел — это растение, которое нередко можно встретить в садах и огородах.

Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
Автобус Икарус. Легендарный советский комфортабельный транспорт из Венгрии Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином
Первая экс-супруга Яниса Тиммы заявила, что подвела шестилетнего сына к гробу с отцом
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Последние материалы
Нарушения осанки: причины и способы их исправления
Автобус Икарус. Легендарный советский комфортабельный транспорт из Венгрии
Как сделать драники менее жирными: этот секрет вам точно понравится
Киото вводит ограничения для туристов
Малярийные комары могли способствовать вымиранию динозавров
У раковых клеток нашли "кнопку отмены": прорыв в лечении
Заметил монету под дверной ручкой? Не игнорируйте это — вот почему
Простой способ организовать холодильник перед праздником
Как оживить корейскую морковь: оригинальная закуска за 5 минут
Возлюбленный Ани Лорак трогательно признался в любви певице
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.