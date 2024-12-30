Витамин D: сколько нужно для здоровья и где кроется опасность

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зима — это не только пора белых пейзажей, морозного воздуха и праздничной суеты. Вместе с этим сезоном приходит недостаток солнечного света, что особенно остро ощущается в наши дни, когда снег часто сменяется дождями, а морозы — оттепелями. Сырость, серость, промозглая сырость — такие реалии современной зимы.

Фото: pxhere витамин д

Неудивительно, что многие начинают принимать витамин D, чтобы поддержать организм в этих условиях. Этот витамин, известный как "солнечный", помогает компенсировать нехватку света. Однако, как выяснили специалисты, многие популярные добавки содержат опасно высокие дозировки.

Что говорят эксперты

Оптимальная суточная норма витамина D, по мнению медиков, составляет 20 микрограммов (800 единиц). Однако анализ рынка показал тревожную картину: из 23 проверенных добавок лишь 4 соответствовали рекомендованной дозировке. В некоторых препаратах концентрация витамина доходила до 100 микрограммов, что в 5 раз превышает максимально допустимый уровень.

Чем опасен переизбыток

Медики предупреждают: чрезмерное потребление витамина D может вызвать тошноту, боль в животе и серьёзно навредить почкам. При этом этот витамин остаётся важным элементом для здоровья — он поддерживает иммунитет, укрепляет кости и регулирует обмен веществ.

Кому нужен дополнительный приём витамина D

Особую необходимость в нём испытывают пожилые люди и те, кто редко бывает на улице. Однако у здоровых людей, проводящих летом достаточно времени на солнце, нет острой нужды в добавках.

Как не навредить себе

Врачи советуют: принимать витамин D следует только по рекомендации специалиста, строго соблюдая дозировку.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

