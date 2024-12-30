У раковых клеток нашли "кнопку отмены": прорыв в лечении

2:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Прорыв в медицине

Корейские ученые из KAIST сделали открытие, которое может перевернуть подход к лечению рака. Они обнаружили способ трансформировать раковые клетки обратно в здоровые, используя так называемую "кнопку отмены". Это не просто новая технология, а принципиально иной взгляд на борьбу с онкологией.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Лаборатория

Чем это отличается от традиционных методов

На сегодняшний день стандартное лечение рака основано на уничтожении злокачественных клеток: хирургические вмешательства, химиотерапия, радиотерапия. Однако такие методы нередко вызывают серьёзные побочные эффекты и часто не защищают от рецидивов.

Корейские исследователи предложили другой подход: не уничтожать, а "перевоспитывать" клетки. Они разработали цифрового двойника генной сети, которая управляет процессом превращения незрелых клеток в специализированные. С помощью этой модели удалось найти "молекулярные переключатели", способные вернуть клетки рака толстой кишки к их здоровому состоянию.

Как это работает

Молекулярные переключатели запускают процесс, в результате которого клетки возвращаются в своё первоначальное состояние. Это открытие стало возможным благодаря серии экспериментов, включая исследования на животных, которые доказали эффективность метода.

Возможности для других типов рака

Хотя исследования пока проводились только на клетках рака толстой кишки, учёные убеждены: их метод может быть применён и к другим видам онкологии. Они планируют использовать цифрового двойника для поиска аналогичных переключателей в разных типах злокачественных опухолей. Если это удастся, подход изменит основы онкологического лечения.

Почему это важно

Этот метод не только снижает вероятность рецидивов, но и минимизирует побочные эффекты. Вместо разрушения организма пациент получает шанс на восстановление с минимальным ущербом для здоровья. Новый подход внушает надежду на то, что лечение рака станет менее травматичным и более эффективным.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.



