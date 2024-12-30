У раковых клеток нашли "кнопку отмены": прорыв в лечении

Корейские ученые из KAIST сделали открытие, которое может перевернуть подход к лечению рака. Они обнаружили способ трансформировать раковые клетки обратно в здоровые, используя так называемую "кнопку отмены". Это не просто новая технология, а принципиально иной взгляд на борьбу с онкологией.
На сегодняшний день стандартное лечение рака основано на уничтожении злокачественных клеток: хирургические вмешательства, химиотерапия, радиотерапия. Однако такие методы нередко вызывают серьёзные побочные эффекты и часто не защищают от рецидивов.
Корейские исследователи предложили другой подход: не уничтожать, а "перевоспитывать" клетки. Они разработали цифрового двойника генной сети, которая управляет процессом превращения незрелых клеток в специализированные. С помощью этой модели удалось найти "молекулярные переключатели", способные вернуть клетки рака толстой кишки к их здоровому состоянию.
Молекулярные переключатели запускают процесс, в результате которого клетки возвращаются в своё первоначальное состояние. Это открытие стало возможным благодаря серии экспериментов, включая исследования на животных, которые доказали эффективность метода.
Хотя исследования пока проводились только на клетках рака толстой кишки, учёные убеждены: их метод может быть применён и к другим видам онкологии. Они планируют использовать цифрового двойника для поиска аналогичных переключателей в разных типах злокачественных опухолей. Если это удастся, подход изменит основы онкологического лечения.
Этот метод не только снижает вероятность рецидивов, но и минимизирует побочные эффекты. Вместо разрушения организма пациент получает шанс на восстановление с минимальным ущербом для здоровья. Новый подход внушает надежду на то, что лечение рака станет менее травматичным и более эффективным.
Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.
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