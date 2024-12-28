Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый закон упростит россиянам доступ к банковским операциям
Главные правила здоровой зимы
Как правильно умываться: три средства, которые спасут вашу кожу
Диета без фанатизма: как контролировать питание без стресса
Баранина в горшочках: пошаговый рецепт для праздничного ужина
Огурцы, перцы и томаты: сорта, приносящие удачу в 2025 году
Как выбрать правильный грунт для зимнего огорода: советы и рекомендации
Условие, чтобы закончить школу: названы минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 год
Побеждаем пырей: проверенные методы для каждого садовода

Остановить облысение: 5 шагов к густым и крепким волосам

Здоровье

По статистике около 60 процентов россиян страдают от облысения. Кто-то с этим смирился, а кто-то даже прибегает с пересадке волос. Но есть ли другие способы обрести густые и крепкие волосы? Как бороться с облысением рассказала Monetimes.Ru врач-дерматолог, эндокринолог и специалист по генетике Ирина Скорогудаева.

Укладка волос
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under Фото из freepik
Укладка волос

По ее словам, у мужчин эта проблема часто связана с генетической предрасположенностью и возрастными изменениями, вызванными действием андрогенов — мужских половых гормонов. У женщин облысение происходить в период климакса, когда уровень эстрогенов снижается, а андрогены начинают преобладать.

Еще проблему потери волос могут вызвать: дефицит железа, цинка, меди и витаминов, таких как В3.

Стрессовые ситуации, включая хронические заболевания и эмоциональное напряжение, также влияют на облысение.

Чтобы избежать облысения, важно:

  1. Проверять здоровье: нужно выявить и вылечить основные заболевания, такие как анемия или нарушения кровообращения, которые могут быть причиной облысения.
  2. Правильное питаться: рацион должен содержать витамины и микроэлементы, способствующие здоровью волос.
  3. Массаж и физические процедуры: это поможет улучшить кровоток и поспособствовать росту волос.
  4. Применение наружных средств, таких как настойка стручкового перца, улучит кровообращение волосистой части головы.
  5. Не нервничайте. Стресс очень влияет на здоровье волос, поэтому важно находить способы для его снижения и поддержания позитивного настроя.

Врач добавила, что сохранение общего здоровья организма значительно улучшит состояние волос и предотвратит их выпадение.

Уточнения

Алопе́ция — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Как замариновать курицу в кефире — мясо будет таять во рту
Еда и рецепты
Как замариновать курицу в кефире — мясо будет таять во рту Аудио 
Почему двигатель теряет тягу? Ошибки, которые совершают все
Авто
Почему двигатель теряет тягу? Ошибки, которые совершают все Аудио 
Валерий Меладзе впервые за долгое время был замечен в России
Российский шоу-бизнес
Валерий Меладзе впервые за долгое время был замечен в России Аудио 
Популярное
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается

Артист балета Сергей Полунин вынужден покинуть Россию.

Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией
Бывшая жена Бондарчука впервые прокомментировала слухи о разводе режиссёра с Паулиной Андреевой
Что такое спутники-телохранители и зачем они нужны Игорь Буккер Дрон Гербера. Поумневшая сестра беспилотника Герань-2 Дмитрий Плотников Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова
Как приготовить идеальный торт Наполеон дома
Дворцов: Пугачёва вернётся Россию в 2025 году, чтобы наводить свои порядки
В США назвали самый малозаметный истребитель в мире
В США назвали самый малозаметный истребитель в мире
Последние материалы
Главные правила здоровой зимы
Как правильно умываться: три средства, которые спасут вашу кожу
Диета без фанатизма: как контролировать питание без стресса
Баранина в горшочках: пошаговый рецепт для праздничного ужина
Огурцы, перцы и томаты: сорта, приносящие удачу в 2025 году
Как выбрать правильный грунт для зимнего огорода: советы и рекомендации
Условие, чтобы закончить школу: названы минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 год
Побеждаем пырей: проверенные методы для каждого садовода
Посланники Земли в космосе: золотые диски расскажут инопланетянам многое
Глава немецкой Welt уволилась после выхода интервью с Маском: что произошло?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.