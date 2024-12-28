Остановить облысение: 5 шагов к густым и крепким волосам

По статистике около 60 процентов россиян страдают от облысения. Кто-то с этим смирился, а кто-то даже прибегает с пересадке волос. Но есть ли другие способы обрести густые и крепкие волосы? Как бороться с облысением рассказала Monetimes.Ru врач-дерматолог, эндокринолог и специалист по генетике Ирина Скорогудаева.
По ее словам, у мужчин эта проблема часто связана с генетической предрасположенностью и возрастными изменениями, вызванными действием андрогенов — мужских половых гормонов. У женщин облысение происходить в период климакса, когда уровень эстрогенов снижается, а андрогены начинают преобладать.
Еще проблему потери волос могут вызвать: дефицит железа, цинка, меди и витаминов, таких как В3.
Стрессовые ситуации, включая хронические заболевания и эмоциональное напряжение, также влияют на облысение.
Чтобы избежать облысения, важно:
Врач добавила, что сохранение общего здоровья организма значительно улучшит состояние волос и предотвратит их выпадение.
Алопе́ция — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.
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