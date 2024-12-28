Остановить облысение: 5 шагов к густым и крепким волосам

По статистике около 60 процентов россиян страдают от облысения. Кто-то с этим смирился, а кто-то даже прибегает с пересадке волос. Но есть ли другие способы обрести густые и крепкие волосы? Как бороться с облысением рассказала Monetimes.Ru врач-дерматолог, эндокринолог и специалист по генетике Ирина Скорогудаева.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under Фото из freepik Укладка волос

По ее словам, у мужчин эта проблема часто связана с генетической предрасположенностью и возрастными изменениями, вызванными действием андрогенов — мужских половых гормонов. У женщин облысение происходить в период климакса, когда уровень эстрогенов снижается, а андрогены начинают преобладать.

Еще проблему потери волос могут вызвать: дефицит железа, цинка, меди и витаминов, таких как В3.

Стрессовые ситуации, включая хронические заболевания и эмоциональное напряжение, также влияют на облысение.

Чтобы избежать облысения, важно:

Проверять здоровье: нужно выявить и вылечить основные заболевания, такие как анемия или нарушения кровообращения, которые могут быть причиной облысения. Правильное питаться: рацион должен содержать витамины и микроэлементы, способствующие здоровью волос. Массаж и физические процедуры: это поможет улучшить кровоток и поспособствовать росту волос. Применение наружных средств, таких как настойка стручкового перца, улучит кровообращение волосистой части головы. Не нервничайте. Стресс очень влияет на здоровье волос, поэтому важно находить способы для его снижения и поддержания позитивного настроя.

Врач добавила, что сохранение общего здоровья организма значительно улучшит состояние волос и предотвратит их выпадение.

Уточнения

Алопе́ция — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.

