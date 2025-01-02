Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Преимущества и недостатки автомобиля с люком и без него
Удаленная покупка квартиры: как не ошибиться при выборе жилья из другого города
Почему не стоит есть колбасу каждый день
Ида Галич раскрыла подробности своего скорого замужества
Откроем секреты суперкомпонентов 2024 года: эктоин, галактомисис и глутатион
Сушка тела для новичков и профессионалов: как избежать ошибок
На вершине финансового Олимпа — кто возглавил рейтинг богатейших россиян
Пятна больше Солнца: хаотичная звезда удивила учёных
Валерий Леонтьев решил вернуться на большую сцену и собирается в мировое турне

Топ-3 чая для похудения после обильного застолья: выбирайте свой

1:35
Здоровье

Врач Алексей Жито рассказал, какие виды чая помогают сжигать жир. Его рекомендации, которые приводят "Кубанские новости", будут очень кстати в новогодние праздники!

Зелёный чай
Фото: flickr.com by понафотки, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Зелёный чай

Одним из самых популярных напитков, способствующих снижению веса, является чай. Вот три наиболее эффективных сорта, доступных каждому:

  1. Зеленый чай: Этот напиток содержит катехины, которые ускоряют метаболизм и помогают окислять жиры. Кроме того, зеленый чай богат кофеином, стимулирующим нервную систему и способствующим сжиганию калорий. Рекомендуется пить 3-4 чашки зеленого чая в день, желательно между приемами пищи или перед тренировкой.
  2. Имбирный чай: Имбирь обладает термогенными свойствами, повышая температуру тела и ускоряя обмен веществ. Этот напиток также улучшает пищеварение и уменьшает чувство голода. Для приготовления заварите свежий имбирь, нарезав его тонкими ломтиками и залив кипятком. Настаивайте чай около 10 минут и пейте не более трех раз в день перед едой.
  3. Мятный чай: Мята помогает уменьшить вздутие живота и улучшить пищеварение, а также обладает успокаивающим эффектом, снижая стресс и предотвращая переедание. Важно помнить, что в чай не следует добавлять сахар. Вместо этого можно использовать немного меда, но только до обеда, особенно при избыточном весе или диабете.

Уточнения

Зелёный чай — чай, подвергнутый минимальной ферментации (окислению).
 

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
Обсудить
Сейчас читают
Сергей Лазарев показал свой Новый год с сыном и дочерью
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал свой Новый год с сыном и дочерью Аудио 
Растворимый кофе станет намного вкуснее, если вы его приготовите таким образом
Еда и рецепты
Растворимый кофе станет намного вкуснее, если вы его приготовите таким образом Аудио 
Ветеринар рассказал, можно ли целовать домашних животных
Домашние животные
Ветеринар рассказал, можно ли целовать домашних животных Аудио 
Популярное
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника

Певица Ани Лорак показала семейные снимки с празднования Нового года.

Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Экваториальный океан изменился: тревожный сигнал для всего мира
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Не пемза, а что? 5 лучших средств для ухода за пятками
Сергей Лазарев показал свой Новый год с сыном и дочерью
Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье
Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье
Последние материалы
Ида Галич раскрыла подробности своего скорого замужества
Откроем секреты суперкомпонентов 2024 года: эктоин, галактомисис и глутатион
Сушка тела для новичков и профессионалов: как избежать ошибок
На вершине финансового Олимпа — кто возглавил рейтинг богатейших россиян
Пятна больше Солнца: хаотичная звезда удивила учёных
Валерий Леонтьев решил вернуться на большую сцену и собирается в мировое турне
Как энтузиасты превратили "Ладу" в электромобиль
ВС РФ освободили Курахово, взятие ещё четырёх городов скоро кардинально изменит ситуацию в СВО
Эти простые методы избавят вас от постельных клопов навсегда
Натощак или сытно: как выбрать идеальный режим тренировок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.