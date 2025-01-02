Топ-3 чая для похудения после обильного застолья: выбирайте свой

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Алексей Жито рассказал, какие виды чая помогают сжигать жир. Его рекомендации, которые приводят "Кубанские новости", будут очень кстати в новогодние праздники!

Фото: flickr.com by понафотки, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Зелёный чай

Одним из самых популярных напитков, способствующих снижению веса, является чай. Вот три наиболее эффективных сорта, доступных каждому:

Зеленый чай: Этот напиток содержит катехины, которые ускоряют метаболизм и помогают окислять жиры. Кроме того, зеленый чай богат кофеином, стимулирующим нервную систему и способствующим сжиганию калорий. Рекомендуется пить 3-4 чашки зеленого чая в день, желательно между приемами пищи или перед тренировкой. Имбирный чай: Имбирь обладает термогенными свойствами, повышая температуру тела и ускоряя обмен веществ. Этот напиток также улучшает пищеварение и уменьшает чувство голода. Для приготовления заварите свежий имбирь, нарезав его тонкими ломтиками и залив кипятком. Настаивайте чай около 10 минут и пейте не более трех раз в день перед едой. Мятный чай: Мята помогает уменьшить вздутие живота и улучшить пищеварение, а также обладает успокаивающим эффектом, снижая стресс и предотвращая переедание. Важно помнить, что в чай не следует добавлять сахар. Вместо этого можно использовать немного меда, но только до обеда, особенно при избыточном весе или диабете.

Уточнения

Зелёный чай — чай, подвергнутый минимальной ферментации (окислению).





Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

