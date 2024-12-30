Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Балтийском море обнаружили уникальную рыбоядную сельдь
Когда кошка теряет аппетит: проверенные методы стимуляции питания
Что делать во время магнитной бури в новогоднюю ночь
Проблемы с шеей из-за стресса: простые упражнения для снятия боли
Россия продлила действие квот на импорт семян из недружественных стран на 2025 год
Открываем тренды зимы 2025: стильные и теплые вещи, которые не выйдут из моды
Три породы кошек, которые проявляют собачью преданность
Необычные рецепты удобрений для кабачков, которые работают
Как сохранить цвет и вкус свёклы: лучший метод

Постоянно хочется есть: причины, о которых вы не задумывались

2:05
Здоровье

Замечали за собой неконтролируемый аппетит, когда кажется, что и слона съели бы? Если такие случаи единичны, волноваться не о чем. Но если постоянный голод становится привычным состоянием, это может быть сигналом организма о более серьезных проблемах.

человек ест еда студент
Фото: Freepik by Designed by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
человек ест еда студент

Постоянное чувство голода: сигнал организма

Неуемное желание перекусить может привести к перееданию, а это — прямой путь к серьезным нарушениям здоровья. Однако важно помнить, что переедание может быть не просто вредной привычкой, а следствием заболеваний.

Медики утверждают, что среди наиболее частых причин переедания — сахарный диабет, недостаток инсулина или резистентность клеток к этому гормону. Эти состояния препятствуют проникновению глюкозы в клетки, вызывая её дефицит. А нехватка глюкозы стимулирует пищевой центр мозга, заставляя вас постоянно чувствовать голод.

Гормоны и их влияние на аппетит

Ещё одна возможная причина бесконтрольного аппетита — гипертиреоз. Это состояние связано с нарушением работы щитовидной железы, которая начинает вырабатывать избыток гормонов тироксина и трийодтиронина.

При гипертиреозе зверский аппетит часто сопровождается:

  • слабостью
  • выпадением волос
  • беспричинной раздражительностью

Паразиты: неожиданная причина голода

Мучительный голод может быть вызван паразитами в организме. Гельминтоз или паразитоз часто становятся результатом употребления:

  • плохо прожаренного мяса
  • речной рыбы
  • небутилированной воды

Эти заболевания не только провоцируют аппетит, но и подрывают общее состояние здоровья, вызывая интоксикацию организма.

Почему важно обращать внимание на такие сигналы

Постоянное чувство голода может быть симптомом, который нельзя игнорировать. Вместо того чтобы списывать всё на стрессы или образ жизни, стоит обратить внимание на своё здоровье и проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Гельминто́зы (лат. helminthosis, ед. ч.; от др.-греч. ἕλμινς или ἕλμινθος — паразитный червь, глист + -osis) — паразитарные болезни человека, животных и растений, вызываемых гельминтами — паразитическими червями.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
Обсудить
Сейчас читают
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Советы
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников? Аудио 
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией
Нефть
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией Аудио 
США пытаются удержать в своих банках золотые запасы других стран
Экономика и бизнес
США пытаются удержать в своих банках золотые запасы других стран Аудио 
Популярное
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?

Чистотел — это растение, которое нередко можно встретить в садах и огородах.

Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева Сводка с фронта: ВСУ готовят расстрел жителей в Покровске, на СВО погиб экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Плотников
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином
Первая экс-супруга Яниса Тиммы заявила, что подвела шестилетнего сына к гробу с отцом
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Последние материалы
Данные 800 тысяч электрокаров оказались в открытом доступе: что случилось и кто пострадал
Штраф за старые номера: что важно знать автовладельцам
Укус собаки: что делать и как избежать осложнений
Невидимый враг: эфирные масла, которые смертельно опасны для кошек
Нигерия запустила новый нефтеперерабатывающий завод
Семена подсолнечника: ключ к здоровью сердца и крепким волосам
Эмоциональное истощение: пять шагов к восстановлению
Как удивить гостей на Новый год: винегрет с секретным ингредиентом
Муравьи: колоссальная численность и их роль в природе
Накачать все тело с нуля: бодибилдер рассказал, сколько на это уйдет времени на самом деле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.