Постоянно хочется есть: причины, о которых вы не задумывались

2:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Замечали за собой неконтролируемый аппетит, когда кажется, что и слона съели бы? Если такие случаи единичны, волноваться не о чем. Но если постоянный голод становится привычным состоянием, это может быть сигналом организма о более серьезных проблемах.

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Постоянное чувство голода: сигнал организма

Неуемное желание перекусить может привести к перееданию, а это — прямой путь к серьезным нарушениям здоровья. Однако важно помнить, что переедание может быть не просто вредной привычкой, а следствием заболеваний.

Медики утверждают, что среди наиболее частых причин переедания — сахарный диабет, недостаток инсулина или резистентность клеток к этому гормону. Эти состояния препятствуют проникновению глюкозы в клетки, вызывая её дефицит. А нехватка глюкозы стимулирует пищевой центр мозга, заставляя вас постоянно чувствовать голод.

Гормоны и их влияние на аппетит

Ещё одна возможная причина бесконтрольного аппетита — гипертиреоз. Это состояние связано с нарушением работы щитовидной железы, которая начинает вырабатывать избыток гормонов тироксина и трийодтиронина.

При гипертиреозе зверский аппетит часто сопровождается:

слабостью

выпадением волос

беспричинной раздражительностью

Паразиты: неожиданная причина голода

Мучительный голод может быть вызван паразитами в организме. Гельминтоз или паразитоз часто становятся результатом употребления:

плохо прожаренного мяса

речной рыбы

небутилированной воды

Эти заболевания не только провоцируют аппетит, но и подрывают общее состояние здоровья, вызывая интоксикацию организма.

Почему важно обращать внимание на такие сигналы

Постоянное чувство голода может быть симптомом, который нельзя игнорировать. Вместо того чтобы списывать всё на стрессы или образ жизни, стоит обратить внимание на своё здоровье и проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Гельминто́зы (лат. helminthosis, ед. ч.; от др.-греч. ἕλμινς или ἕλμινθος — паразитный червь, глист + -osis) — паразитарные болезни человека, животных и растений, вызываемых гельминтами — паразитическими червями.

