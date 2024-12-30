Эмоциональное истощение: пять шагов к восстановлению

2:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эмоциональное выгорание — это не просто плохое настроение, а глубокое физическое и моральное истощение. Оно появляется из-за постоянного стресса, который может быть связан с работой, личной жизнью или другими аспектами.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ На приёме у психолога

Основные признаки выгорания:

Потеря мотивации

Нет желания добиваться успехов или заниматься даже обычными делами. Падение продуктивности

Ежедневные задачи требуют всё больше усилий, будь то рабочие или бытовые дела. Физическое истощение

Постоянная слабость, бессонница, головная боль и чувство разбитости становятся нормой. Эмоциональные трудности

Раздражительность и усталость провоцируют конфликты с близкими и коллегами.

Когда можно справиться самостоятельно

Выгорание поддается самостоятельному преодолению, если ситуация ещё не достигла критической точки. Однако есть важное условие: необходимо устранить источник стресса.

Примеры действий:

Сменить работу или рабочую обстановку.

Переехать, если стресс вызван условиями проживания.

Разрешить себе испытывать эмоции и не притворяться, что всё в порядке.

Если же выгорание переросло в депрессию, понадобится помощь специалиста.

Как победить эмоциональное выгорание

Признать проблему. Первый шаг — осознать, что выгорание реально существует и игнорировать его больше нельзя.

Установить границы и приоритеты

Первый шаг — осознать, что выгорание реально существует и игнорировать его больше нельзя. Установить границы и приоритеты Выбирайте себя: не соглашайтесь на сверхурочную работу.

Отказывайтесь от чужих просьб, если они лишают вас времени на отдых.

Учитесь отдыхать без чувства вины.

не соглашайтесь на сверхурочную работу. Отказывайтесь от чужих просьб, если они лишают вас времени на отдых. Учитесь отдыхать без чувства вины. Следить за образом жизни

Занимайтесь спортом или просто двигайтесь. Йога, плавание, танцы или бег помогут улучшить настроение и зарядить энергией.

Занимайтесь спортом или просто двигайтесь. Йога, плавание, танцы или бег помогут улучшить настроение и зарядить энергией. Освоить медитацию

Заземляйтесь, чтобы избегать бесконечного анализа стрессовых ситуаций. Примите, что вы не можете предусмотреть всё.

Заземляйтесь, чтобы избегать бесконечного анализа стрессовых ситуаций. Примите, что вы не можете предусмотреть всё. Обратиться за помощью

Не стесняйтесь делиться своими переживаниями с родными и друзьями. Но главное — обращайтесь к психологу. Один сеанс может не решить проблему, но регулярная работа со специалистом поможет избежать депрессии и быстрее восстановиться.

Уточнения

Синдром эмоционального выгорания (англ. burnout) — понятие, введённое в психологию американским психиатром Гербертом Фройденбергером в 1974 году, проявляющееся нарастающим эмоциональным истощением.

