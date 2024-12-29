Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
7 правил, которые помогут вашему питомцу быть здоровым и счастливым
Как взрыв нейтронной звезды заставил нашу планету зазвенеть
Витамин А — эликсир красоты для ваших волос
Татьяна Навка похвасталась невероятно зрелищным шоу Щелкунчик в её постановке
Узнайте, какие деревья хорошо растут вместе в саду
Дизайн интерьера: чего избегать, чтобы не выглядеть старомодно
Красивые ноги без варикоза: тренировка для тех, кому за 30 лет
В Fallout было лучше — в США снова грядет кризис ядерных бункеров
Как избежать перегрева двигателя? Советы по уходу за системой охлаждения

Льняное семя в вашем рационе: как оно работает на пользу организму

2:16
Здоровье

Сегодня многие стремятся к здоровому образу жизни, выбирая натуральные продукты, которые не только радуют вкусом, но и укрепляют здоровье. Одним из таких продуктов является льняное семя — кладезь полезных веществ, который легко включить в повседневный рацион.

Спорт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Спорт

Чем полезно льняное семя

Поддерживает здоровье пищеварительной системы

  • Льняное семя содержит большое количество пищевых волокон, которые нормализуют работу желудка и кишечника, улучшают микрофлору и мягко очищают организм. Перемолотые семена можно использовать как щадящее слабительное средство.

Заботится о сердце и сосудах

  • Семена богаты Омега-3 и калием, что делает их отличным помощником в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Помогает в борьбе с онкологией

  • Лигнаны, входящие в состав семян, активно борются с образованием раковых клеток, что снижает риск онкологических заболеваний.

Подходит для похудения

  • Льняное семя нормализует вес, способствуя улучшению обмена веществ. Добавляйте его в смузи, каши, выпечку или салаты, чтобы обогатить свой рацион.

Льняная мука: чем она отличается

Перемолотые семена льна, обработанные для удаления масла, превращаются в льняную муку. Она дольше хранится, сохраняет полезные вещества и микроэлементы, улучшая питательные свойства блюд. При этом приготовить "муку" дома легко — просто используйте кофемолку.

Красота изнутри и снаружи

Льняное семя полезно не только для здоровья, но и для ухода за кожей. Маски из перемолотых семян увлажняют, омолаживают, снимают воспаления и выравнивают тон лица. Это натуральное средство подходит для всех типов кожи.

Как включить льняное семя в рацион

Семена можно добавлять в:

  • Выпечку, каши, салаты, супы.
  • Смузи и овощные соки.

Для кого особенно полезно

Льняное семя рекомендовано беременным, кормящим мамам и детям. Оно помогает укрепить организм и поддерживает здоровье в важные периоды жизни.

Уточнения

Здоро́вый о́браз жи́зни (ЗОЖ) — образ жизни человека помогающий сохранить здоровье и снизить риск неинфекционных заболеваний (НИЗ) путём контроля над поведенческими факторами риска.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
Обсудить
Сейчас читают
На Рублёвке объявили бойкот Алле Пугачёвой перед новогодними праздниками
Российский шоу-бизнес
На Рублёвке объявили бойкот Алле Пугачёвой перед новогодними праздниками Аудио 
Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая
Садоводство, цветоводство
Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая Аудио 
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией
Нефть
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией Аудио 
Популярное
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается

Артист балета Сергей Полунин вынужден покинуть Россию.

Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией
Танцующую между столиками Орбакайте заметили в одном из баров Нью-Йорка
Boeing 737-800. Почему начали падать надёжные самолёты Дмитрий Плотников США готовятся к военным действиям в космосе Игорь Буккер Бои на афгано-пакистанской границе. Кто против кого воюет?  Андрей Николаев
Дворцов: Пугачёва вернётся Россию в 2025 году, чтобы наводить свои порядки
Бывшая жена Бондарчука впервые прокомментировала слухи о разводе режиссёра с Паулиной Андреевой
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Последние материалы
Татьяна Навка похвасталась невероятно зрелищным шоу Щелкунчик в её постановке
Узнайте, какие деревья хорошо растут вместе в саду
Дизайн интерьера: чего избегать, чтобы не выглядеть старомодно
Красивые ноги без варикоза: тренировка для тех, кому за 30 лет
В Fallout было лучше — в США снова грядет кризис ядерных бункеров
Как избежать перегрева двигателя? Советы по уходу за системой охлаждения
Сливочное масло или растительное? Что безопаснее
Простые продукты для крепкого сна: добавьте их в меню
Как защитить гортензии зимой: практические советы по обрезке
Обязательная регистрация домов с 2025 года: как не попасть на штрафы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.