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Вода вместо кофе: как питьевой режим заряжает энергией на весь день

2:22
Здоровье

Когда кажется, что изменить привычки и начать заботиться о здоровье сложно, попробуйте начать с малого. Один из самых лёгких и действенных шагов — регулярное употребление чистой воды. Это простое действие может стать основой вашего здоровья.

Яблочная вода
Фото: flickr.com by memoreks, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Яблочная вода

Зачем организму вода

Вода — неотъемлемая часть всех процессов в организме. Каждый день мы теряем её при дыхании, потоотделении, через кожу и мочевыделительную систему. Нехватка воды вызывает обезвоживание, что приводит к серьёзным проблемам:

  • Пищеварение: ухудшается выработка ферментов, возникают запоры, изжога, гастрит. Недостаток энергии мы часто компенсируем перееданием, что приводит к лишнему весу.
  • Сердечно-сосудистая и нервная системы: нарушается баланс минералов, повышается холестерин и давление, что увеличивает риск инфарктов и инсультов.
  • Суставы и кожа: обезвоживание приводит к дискомфорту в суставах, мочекаменной болезни и преждевременному старению кожи.

Как правильно пить воду

Важно не только сколько воды вы пьёте, но и как вы это делаете. Оптимальный питьевой режим выглядит так:

  • Утро: 1–2 стакана тёплой воды запускают обмен веществ и помогают организму пробудиться.
  • Перед едой: стакан за 30 минут до еды улучшает пищеварение и снижает тягу к перекусам.
  • В течение дня: пейте воду небольшими порциями, особенно при ощущении жажды. Большую часть нормы лучше выпить в первой половине дня.
  • Перед сном: немного воды вечером снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Добавьте ломтик лимона, ягоды или даже огурец, чтобы сделать воду вкуснее. Помните, что лучше выбирать чистую воду, а не сладкие напитки или газировку.

Советы для поддержания режима

Заведите привычку пить воду регулярно. Настройте напоминания на телефоне или пейте воду вместо перекусов и кофе. Это поможет оставаться бодрыми и сократить лишние калории.

Простой стакан воды — ваш лучший союзник в заботе о здоровье. Сделайте его частью своей жизни, и организм обязательно ответит благодарностью.

Уточнения

Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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