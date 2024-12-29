В чём польза пчелиной пыльцы

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пчелиная пыльца — это ценный продукт пчеловодства, который помогает поддерживать иммунитет в холодное время года.

Фото: commons.wikimedia.org by Ламиот, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Замороженные шарики пыльцы

В пчелиной пыльце содержатся белки, полисахариды, полифенолы, липиды, минералы и витамины, благодаря чему она является одним из самых питательных продуктов, производимых пчелами.

По данным исследования, опубликованном в журнале Nutrients в 2022 году, пчелиная пыльца защищает от диабета, рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Она содержит до 32 аминокислот и витамины, включая группы В, С и E, а также кальций, железо и магний.

Антиоксиданты в составе пыльцы эффективно защищают организм от вредного воздействия свободных радикалов, она обладает также и противовоспалительными свойствами.

Пыльцу лучше употреблять регулярно, начиная с 1 чайной ложки в день. Можно есть в сыром виде в виде шариков или добавлять в тёплую воду.

Уточнения

Перга́ (пчелиный хлеб) — пыльца-обножка, собранная пчёлами с цветков растений, сложенная и утрамбованная в соты, залитая сверху нектаром или мёдом и прошедшая процедуру ферментации в безвоздушной среде.



А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

