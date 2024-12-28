Какие лекарства должны быть в домашней аптечке во время длительных праздников

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в Департаменте здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников дал рекомендации, что должно быть в домашней аптечке в канун праздников.

Фото: pexels.com by Unknown, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лекарства

Во время пресс-конференции с участием ведущих врачей Москвы, он рассказал, что дома должны быть препараты, помогающие улучшить пищеварение после обильного застолья.

Ещё одна группа лекарств — это антигистаминные, которые применяются при аллергии.

Должны быть в аптечке таблетки от головной боли, а также различные средства для оказания первой медицинской помощи, например, пластыри, бинты, перекись водорода и прочее, сообщает "Царьград”.

Уточнения

Антигистаминные препараты — группа лекарственных средств, осуществляющих конкурентную блокаду рецепторов гистамина в организме, что приводит к торможению опосредуемых им эффектов.



Перокси́д водоро́да (пе́рекись водоро́да, химическая формула — H 2 O 2 ) — неорганическое химическое соединение водорода и кислорода, являющееся простейшим представителем класса пероксидов.

