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Какие лекарства должны быть в домашней аптечке во время длительных праздников

0:45
Здоровье

Главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в Департаменте здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников дал рекомендации, что должно быть в домашней аптечке в канун праздников.

Лекарства
Фото: pexels.com by Unknown, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лекарства

Во время пресс-конференции с участием ведущих врачей Москвы, он рассказал, что дома должны быть препараты, помогающие улучшить пищеварение после обильного застолья.

Ещё одна группа лекарств — это антигистаминные, которые применяются при аллергии.

Должны быть в аптечке таблетки от головной боли, а также различные средства для оказания первой медицинской помощи, например, пластыри, бинты, перекись водорода и прочее, сообщает "Царьград”.

Уточнения

Антигистаминные препараты — группа лекарственных средств, осуществляющих конкурентную блокаду рецепторов гистамина в организме, что приводит к торможению опосредуемых им эффектов.

Перокси́д водоро́да (пе́рекись водоро́да, химическая формула — H2O2) — неорганическое химическое соединение водорода и кислорода, являющееся простейшим представителем класса пероксидов.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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