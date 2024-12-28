Какие лекарства должны быть в домашней аптечке во время длительных праздников

Главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в Департаменте здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников дал рекомендации, что должно быть в домашней аптечке в канун праздников.
Во время пресс-конференции с участием ведущих врачей Москвы, он рассказал, что дома должны быть препараты, помогающие улучшить пищеварение после обильного застолья.
Ещё одна группа лекарств — это антигистаминные, которые применяются при аллергии.
Должны быть в аптечке таблетки от головной боли, а также различные средства для оказания первой медицинской помощи, например, пластыри, бинты, перекись водорода и прочее, сообщает "Царьград”.
Антигистаминные препараты — группа лекарственных средств, осуществляющих конкурентную блокаду рецепторов гистамина в организме, что приводит к торможению опосредуемых им эффектов.
Перокси́д водоро́да (пе́рекись водоро́да, химическая формула — H2O2) — неорганическое химическое соединение водорода и кислорода, являющееся простейшим представителем класса пероксидов.
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