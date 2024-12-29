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Бронхит и вейпинг: что связывает электронные сигареты и симптомы

2:25
Здоровье

Электронные сигареты стали популярным выбором среди подростков и молодых людей, однако их использование связано с риском развития респираторных заболеваний.

Вейп
Фото: Pexels by Renz Macorol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вейп

Симптомы бронхита, одышка и хрипы часто встречаются у тех, кто активно использует вейпы, особенно в условиях сочетания с курением традиционных сигарет или употреблением каннабиса.

Какие симптомы вызывает вейпинг

Респираторные проблемы, связанные с использованием электронных сигарет, включают:

  • Кашель, продолжающийся более трех месяцев.
  • Свистящие хрипы и заложенность носа.
  • Одышку при физической активности, даже при ходьбе на ровной поверхности или подъеме в гору.

Эти симптомы становятся особенно выраженными у тех, кто регулярно использует электронные сигареты.

Как влияет вейпинг на здоровье легких

Установлено, что аэрозоль электронных сигарет содержит вещества, негативно влияющие на дыхательную систему. Они раздражают ткани легких, способствуя развитию воспалений и нарушению дыхательных функций.

Риск возникновения симптомов бронхита у вейперов вдвое выше, чем у тех, кто никогда не использовал электронные сигареты. Вероятность хрипов увеличивается на 81%, а одышки — на 78%.

Дополнительные риски

Помимо прямого воздействия электронных сигарет, на здоровье легких влияет и вторичное воздействие паров, а также сочетание вейпинга с традиционным курением или употреблением каннабиса. Однако даже среди тех, кто не имеет этих привычек, влияние вейпов остается значительным.

Как снизить риски

  • Избегайте использования электронных сигарет и их пассивного вдыхания.
  • Обратите внимание на респираторные симптомы: при их появлении важно вовремя обратиться к врачу.
  • Информируйте подростков о рисках: популярность вейпов не делает их безопасными.

Контроль за собственным здоровьем и осведомленность о потенциальной опасности могут помочь избежать серьезных респираторных заболеваний.

Электронные сигареты негативно влияют на легкие, вызывая бронхит, одышку и другие симптомы. Важно осознавать риски и избегать их использования, чтобы сохранить здоровье.

Уточнения

Электро́нная сигаре́та (ЭС, вейп, e-сигарета) — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
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