Вот почему рак не всегда случайность: наследственность или образ жизни

Врач-онколог и химиотерапевт Магомед Сулиманов, объяснил основные факторы, способствующие развитию онкологических заболеваний. В большинстве случаев (85-90%) рак возникает из-за образа жизни, и лишь в 10-15% причиной становится генетика.
Мутации в генах BRCA 1 и BRCA 2 особенно известны как причина рака молочной железы и яичников. Примером является Анджелина Джоли, которая после обнаружения этих мутаций решила провести профилактическую мастэктомию и удалить яичники.
Если в семье были случаи рака (молочной железы, яичников, кишечника, легких или желудка), рекомендуется сдать анализы на генетические мутации. При положительном результате важно уделить внимание диагностике и профилактике.
Сулиманов подчёркивает, что основной причиной рака является нездоровый образ жизни.
Некоторые вирусы значительно повышают риск онкологических заболеваний:
Прививки и своевременное лечение вирусных инфекций помогут снизить риск.
Чтобы минимизировать вероятность онкологии, Сулиманов советует:
Контроль здоровья и профилактика могут существенно снизить риск случайных онкозаболеваний.
В 85-90% случаев рак связан с образом жизни, и только 10-15% с генетикой. Врач призывает к профилактике: от отказа от вредных привычек до регулярных обследований.
Карцинома (др.-греч. καρκίνος — «рак», -ωμα от ὄγκωμα — «опухоль», дословно — раковая опухоль) — вид злокачественной опухоли (рак), развивающейся из клеток эпителиальной ткани различных органов (кожи, слизистых оболочек и многих внутренних органов).
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