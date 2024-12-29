Вот почему рак не всегда случайность: наследственность или образ жизни

Врач-онколог и химиотерапевт Магомед Сулиманов, объяснил основные факторы, способствующие развитию онкологических заболеваний. В большинстве случаев (85-90%) рак возникает из-за образа жизни, и лишь в 10-15% причиной становится генетика.

Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рак

Генетический фактор

Мутации в генах BRCA 1 и BRCA 2 особенно известны как причина рака молочной железы и яичников. Примером является Анджелина Джоли, которая после обнаружения этих мутаций решила провести профилактическую мастэктомию и удалить яичники.

Если в семье были случаи рака (молочной железы, яичников, кишечника, легких или желудка), рекомендуется сдать анализы на генетические мутации. При положительном результате важно уделить внимание диагностике и профилактике.

Основные факторы риска

Сулиманов подчёркивает, что основной причиной рака является нездоровый образ жизни.

Что нужно избегать

Курение: повышает риск рака легких, ротовой полости и горла.

повышает риск рака легких, ротовой полости и горла. Алкоголь: увеличивает вероятность рака печени, кишечника и других органов.

увеличивает вероятность рака печени, кишечника и других органов. Неправильное питание: избыток жареного, острого, соленого и красного мяса способствует раку желудка и кишечника.

избыток жареного, острого, соленого и красного мяса способствует раку желудка и кишечника. Избыточный вес и малоподвижный образ жизни : увеличивают риск рака груди, кишечника и поджелудочной железы.

: увеличивают риск рака груди, кишечника и поджелудочной железы. Чрезмерное пребывание на солнце: ведет к развитию меланомы и других видов рака кожи.

Роль вирусов

Некоторые вирусы значительно повышают риск онкологических заболеваний:

ВПЧ вызывает рак шейки матки и полового члена.

Гепатиты B и C способствуют раку печени.

ВИЧ может стать причиной саркомы Капоши и лимфом.

Прививки и своевременное лечение вирусных инфекций помогут снизить риск.

Профилактика и здоровый образ жизни

Чтобы минимизировать вероятность онкологии, Сулиманов советует:

Избавиться от вредных привычек.

Увеличить физическую активность.

Ограничить вредную пищу.

Использовать солнцезащитные средства и избегать чрезмерного загара.

Регулярно проходить обследования.

Контроль здоровья и профилактика могут существенно снизить риск случайных онкозаболеваний.

В 85-90% случаев рак связан с образом жизни, и только 10-15% с генетикой. Врач призывает к профилактике: от отказа от вредных привычек до регулярных обследований.

Уточнения

Карцинома (др.-греч. καρκίνος — «рак», -ωμα от ὄγκωμα — «опухоль», дословно — раковая опухоль) — вид злокачественной опухоли (рак), развивающейся из клеток эпителиальной ткани различных органов (кожи, слизистых оболочек и многих внутренних органов).

