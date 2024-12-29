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Сохраните зрение: важная рекомендация для работы с гаджетами

2:13
Здоровье

Долгая работа за компьютером или использование смартфона часто вызывает сухость и усталость глаз. Австралийские учёные выяснили, как расстояние до экрана влияет на зрение, и предложили оптимальные рекомендации.

Телефон
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Телефон

Результаты исследования

Учёные изучили влияние близкого расстояния до экранов на зрение, привлекая 114 добровольцев в возрасте от 19 до 50 лет. Среди участников были люди с разной остротой зрения, и каждый заполнил анкету о своих симптомах, связанных с использованием гаджетов.

Выводы

  • Расстояние менее 35 см: глазам труднее фиксироваться на объектах, создавая чёткое изображение на сетчатке.
  • Расстояние менее 60 см: ухудшается бинокулярное зрение — способность видеть чётко двумя глазами. Это усиливает утомление глаз, особенно при долгой работе.
  • Размер шрифта имеет меньшее значение, чем расстояние до устройства.

Рекомендации для сохранения зрения

  • Держите экран на расстоянии более 62 см: это снижает нагрузку на глаза и предотвращает их быстрое утомление.
  • Избегайте близкого расположения гаджетов (менее 35 см): смартфоны и планшеты в таком положении создают максимальную нагрузку.
  • Делайте перерывы: каждые 20 минут смотрите в даль на 20 секунд, чтобы расслабить глаза.
  • Обеспечьте хорошее освещение: работа при слабом освещении усиливает нагрузку на зрение.

Почему важно соблюдать рекомендации

Долговременное воздействие экранов на близком расстоянии может не только вызывать усталость глаз, но и снижать качество зрения. Создание оптимальных условий работы помогает избежать синдрома "цифрового перенапряжения глаз".

Коротко о главном

Оптимальное расстояние до экрана для сохранения здоровья глаз — более 62 см. Близкое расстояние менее 35 см наиболее утомительно и ухудшает бинокулярное зрение.

Уточнения

Га́джет (англ. gadget — приспособление, устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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