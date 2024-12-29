Сохраните зрение: важная рекомендация для работы с гаджетами

2:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Долгая работа за компьютером или использование смартфона часто вызывает сухость и усталость глаз. Австралийские учёные выяснили, как расстояние до экрана влияет на зрение, и предложили оптимальные рекомендации.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Телефон

Результаты исследования

Учёные изучили влияние близкого расстояния до экранов на зрение, привлекая 114 добровольцев в возрасте от 19 до 50 лет. Среди участников были люди с разной остротой зрения, и каждый заполнил анкету о своих симптомах, связанных с использованием гаджетов.

Выводы

Расстояние менее 35 см : глазам труднее фиксироваться на объектах, создавая чёткое изображение на сетчатке.

: глазам труднее фиксироваться на объектах, создавая чёткое изображение на сетчатке. Расстояние менее 60 см : ухудшается бинокулярное зрение — способность видеть чётко двумя глазами. Это усиливает утомление глаз, особенно при долгой работе.

: ухудшается бинокулярное зрение — способность видеть чётко двумя глазами. Это усиливает утомление глаз, особенно при долгой работе. Размер шрифта имеет меньшее значение, чем расстояние до устройства.

Рекомендации для сохранения зрения

Держите экран на расстоянии более 62 см : это снижает нагрузку на глаза и предотвращает их быстрое утомление.

: это снижает нагрузку на глаза и предотвращает их быстрое утомление. Избегайте близкого расположения гаджетов (менее 35 см): смартфоны и планшеты в таком положении создают максимальную нагрузку.

смартфоны и планшеты в таком положении создают максимальную нагрузку. Делайте перерывы : каждые 20 минут смотрите в даль на 20 секунд, чтобы расслабить глаза.

: каждые 20 минут смотрите в даль на 20 секунд, чтобы расслабить глаза. Обеспечьте хорошее освещение: работа при слабом освещении усиливает нагрузку на зрение.

Почему важно соблюдать рекомендации

Долговременное воздействие экранов на близком расстоянии может не только вызывать усталость глаз, но и снижать качество зрения. Создание оптимальных условий работы помогает избежать синдрома "цифрового перенапряжения глаз".

Коротко о главном

Оптимальное расстояние до экрана для сохранения здоровья глаз — более 62 см. Близкое расстояние менее 35 см наиболее утомительно и ухудшает бинокулярное зрение.

Уточнения

Га́джет (англ. gadget — приспособление, устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.

