Голоса, которых нет: ученые узнали, как мозг генерирует галлюцинации

2:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Недавнее исследование, проведенное командой из Нью-Йоркского университета в Шанхае, проливает свет на механизмы слуховых галлюцинаций у людей, страдающих шизофренией.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Медицинское обследование

Это открытие не только помогает лучше понять природу заболевания, но и даёт надежду на разработку новых методов лечения.

В чем причина слуховых галлюцинаций

Шизофрения — хроническое психическое расстройство, при котором больные могут терять связь с реальностью. Одним из характерных симптомов являются слуховые галлюцинации: пациенты слышат голоса, которые, как они считают, исходят извне. Однако исследование показало, что эти голоса на самом деле являются "воспроизведением" собственных мыслей.

С помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ) ученые составили карту мозговой активности 40 участников эксперимента, половина из которых испытывала слуховые галлюцинации.

Было обнаружено, что причиной проблемы является нарушение работы сигналов кореллирующего разряда, а также неточная активация эфферентной копии. Эти процессы обеспечивают нормальную связь между моторной и слуховой системами.

Как это влияет на восприятие

Нарушения в обработке мозгом сигналов приводят к тому, что пациенты воспринимают свои мысли как внешние голоса. Они не могут отличить внутренние образы от реальности, что затрудняет их взаимодействие с окружающим миром.

Перспективы лечения

Исследование открывает новые горизонты в терапии шизофрении:

Совершенствование существующих методов лечения: понимание механизмов галлюцинаций позволит улучшить действующие подходы.

понимание механизмов галлюцинаций позволит улучшить действующие подходы. Разработка новых терапий: устранение проблем с мозговыми сигналами может стать ключом к более эффективному восстановлению пациентов.

С учётом того, что шизофренией страдают около 24 миллионов человек по данным ВОЗ, это открытие имеет огромное значение для общественного здравоохранения.

Коротко о главном

Ученые установили, что слуховые галлюцинации при шизофрении связаны с нарушением работы мозговых сигналов. Открытие может привести к новым подходам в лечении этого психического расстройства.

Уточнения

Галлюцина́ция (новолат. hallucinatio < лат. alucinatio — бессмысленная болтовня, бредни, несбыточные мечты) — образ, возникающий в сознании без внешнего раздражителя.

