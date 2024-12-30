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Диетолог Гинзбург назвал самую неочевидную причину повышенного аппетита

1:23
Здоровье

Увеличение аппетита может быть обусловлено различными факторами, такими как наличие заболеваний, стрессы или нерегулярное питание. Однако диетолог Михаил Гинзбург выделяет и менее очевидные причины, вызывающие это состояние.

Женщина ест
Фото: flickr.com by Jannes Pockele, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Женщина ест

Специалист подчеркивает, что одной из главных причин повышенного аппетита является низкая физическая активность. На первый взгляд, это может показаться парадоксом: ведь при малоподвижном образе жизни энергия практически не тратится, и не должно быть необходимости в добавлении калорий. Тем не менее, организм продолжает требовать пищу, и этому есть объяснение.

Как отмечает Гинзбург, механизм, при котором менее активные люди испытывают больший голод, работает так же, как и у животных.

"Животное, живущее впроголодь, останавливается только тогда, когда нашло пищу, вот и человек: перестал двигаться — сразу хочется есть", — сказал Михаил Гинзбург, слова которого приводит издание "РИА Новости Крым" со ссылкой на первоисточник.

Для того чтобы управлять аппетитом, необходимо активно расходовать энергию, считает специалист. Он советует чаще уделять время физической активности в выходные. Это может быть прогулка по лесу, бег или тренировки на велотренажере.

Уточнения

Аппети́т (от лат. appetitus — «стремление; желание») — ощущение, связанное с потребностью в пище, а также физиологический механизм, регулирующий поступление в организм пищевых веществ.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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