Какие орехи самые полезные для здоровья? Доктор Мясников назвал только два вида

Теледоктор Александр Мясников называет орехи "подарком богов", подчеркивая их медицинскую ценность. Эти продукты способны предотвращать серьезные заболевания, о чем свидетельствуют исследования.
В своей авторской программе "Доктор Мясников" на канале "Россия 1" врач отметил, что регулярное потребление орехов снижает риск инсультов и инфарктов. Китайские ученые установили, что они также уменьшают вероятность развития онкологических заболеваний, включая рак груди.
Причиной этого полезного действия является противовоспалительный эффект орехов и их позитивное влияние на иммунную систему. Мясников выделяет миндаль и грецкие орехи как наиболее полезные варианты.
"Люди, которые питаются орехами, в среднем живут на два года больше", — подчеркнул кардиолог.
Инфа́ркт (лат. infarcire «начинять, набивать») — омертвление (некроз) органа или ткани вследствие острого недостатка кровоснабжения.
Как приготовить нежное мясо по-французски? Делимся секретами идеального блюда: выбор мяса, маринад, соус и три потрясающих рецепта.