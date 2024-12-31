Какие орехи самые полезные для здоровья? Доктор Мясников назвал только два вида

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Теледоктор Александр Мясников называет орехи "подарком богов", подчеркивая их медицинскую ценность. Эти продукты способны предотвращать серьезные заболевания, о чем свидетельствуют исследования.

Фото: commons.wikimedia.org by Sage Ross, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ орехи

В своей авторской программе "Доктор Мясников" на канале "Россия 1" врач отметил, что регулярное потребление орехов снижает риск инсультов и инфарктов. Китайские ученые установили, что они также уменьшают вероятность развития онкологических заболеваний, включая рак груди.

Причиной этого полезного действия является противовоспалительный эффект орехов и их позитивное влияние на иммунную систему. Мясников выделяет миндаль и грецкие орехи как наиболее полезные варианты.

"Люди, которые питаются орехами, в среднем живут на два года больше", — подчеркнул кардиолог.

Уточнения

Инфа́ркт (лат. infarcire «начинять, набивать») — омертвление (некроз) органа или ткани вследствие острого недостатка кровоснабжения.

