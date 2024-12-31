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Теледоктор Малышева объяснила, почему дышать над картошкой во время простуды вредно для здоровья

1:02
Здоровье

В народной практике существует распространенный метод борьбы с простудой — дыхание парами варёного картофеля. Однако этот способ может оказаться опасным. Теледоктор Елена Малышева объяснила, почему его не стоит применять.

Картошка, картофель
Фото: https://www.flickr.com/photos/tomtolkien/4213688766/ by Thomas Tolkien from Scarborough, UK, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Картошка, картофель

В программе "Жить здорово!" на Первом канале врач подчеркнула, что ингаляции с горячим картофелем не способствуют выздоровлению, а могут нанести вред. Существует риск ожогов как дыхательных путей, так и кожи на лицевой стороне.

Бывают такие случае, когда дети и даже взрослые попадают в ожоговые отделения после подобных процедур.

"Когда вы делаете ингаляцию с открытым ртом над горячими жидкостями или паром — это бесполезно абсолютно. Вы вдыхаете это и пар попадает исключительно в полость рта. Дальше гортань закрывает трахею и бронхи, соответственно, он вообще не попадает в лёгкие. Формируется ожог", — подчеркнула специалист.

 

Уточнения

Горта́нь (лат. larynx) — участок дыхательной системы, который соединяет глотку с трахеей и содержит голосовой аппарат. 

Еле́на Васи́льевна Ма́лышева (урождённая Шабу́нина; род. 13 марта 1961, Кемерово) — российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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