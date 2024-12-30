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Невролог Мартынов раскрыл секреты лёгкого пробуждения по утрам

1:11
Здоровье

В осенние и зимние месяцы световой день становится очень коротким, и утренние часы нередко проходят в темноте, что усложняет пробуждение. Невролог Владимир Мартынов поделился советами о том, как облегчить этот процесс в холодное время года.

Сон
Фото: Pexels by Ron Lach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

В беседе с РИА "Новости" врач подчеркнул, что для того чтобы утром чувствовать бодрость, необходимо развивать правильные утренние привычки. Например, стоит избегать резкого пробуждения и постепенно переходить в состояние бодрствования, уделяя на это немного времени заранее, чтобы не опоздать на занятия или работу.

После того как вы встали с постели, рекомендуется выпить стакан воды и уделить немного времени физической активности — простая зарядка будет вполне достаточной. Не забудьте также о завтраке, который поможет окончательно проснуться и настроиться на продуктивный день.

Невролог предложил интересный совет: проветривание комнаты перед сном может значительно упростить утреннее пробуждение. Хотя идеальным станет естественный солнечный свет, в осенние и зимние месяцы его бывает недостаточно.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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