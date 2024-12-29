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Эти продукты спасут от обмороков при гипотонии — они всегда должны быть дома и в сумке

1:38
Здоровье

Людям с гипотонией важно внимательно подходить к своему рациону, так как некоторые продукты могут ещё более снижать давление. В результате могут возникнуть неприятные симптомы: головокружение, проблемы с координацией, бледность и даже обмороки.

без сознания
Фото: freepik
без сознания

Диетолог Аделина Бузук выделила продукты, которые стоит регулярно включать в свой рацион и держать под рукой при частых приступах гипотонии.

На первом месте находятся продукты с высоким содержанием сахара и соли. Хотя чрезмерное употребление таких элементов нежелательно, маленький кусочек темного шоколада может стать отличным решением, если давление резко упало в неподходящий момент.

Когда речь идет о соленых продуктах, необходимо проявлять осторожность. Избыточное потребление соли может привести к гипертонии, предупреждает специалист. Рекомендуется умеренно добавлять соль в рацион и внимательно следить за своим состоянием.

При гипотонии полезно увеличивать потребление жирного красного мяса и сыра, так как в сыре содержится много натрия. В качестве напитков в этот период помогут натуральный кофе, сладкий чай и газировка. Хотя злоупотреблять последней не стоит, в критических ситуациях она вполне допустима, сообщает издание "Первый женский".

Эксперт также отметила, что физическая активность может значительно облегчить состояние при приступах гипотонии, добавив, что регулярные упражнения способствуют улучшению самочувствия.

Уточнения

Координа́ция движе́ний (от лат. coordinatio — «взаимоупорядочение») — процессы согласования активности мышц тела, направленные на успешное выполнение двигательной задачи.

Артериальная гипотензи́я (др.-греч. ὑπό «под, внизу» + τόνος «натяжение; тон») — снижение артериального давления более чем на 20 % от исходного/обычных значений или в абсолютных цифрах — ниже 100 мм рт. ст. систолического давления или 60 мм рт. ст. среднего артериального давления.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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